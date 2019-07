Beneficios de las aspiradoras ciclónicas frente a otros tipos

Ahorras en mantenimiento . Ya que estos mecanismos no incorporan una bolsa para succionar la suciedad, no te gastas tanto dinero en recambios como usando aspiradoras tradicionales de marcas como Boss o Rowenta.

Su motor resulta menos forzado . A diferencia de las aspiradoras con bolsa cuyo motor ha de trabajar sobrecargado debido al peso de la misma, las aspiradoras ciclónicas pueden trabajar al mismo ritmo en cualquier momento sin que se resienta el motor de ninguna manera. Esta es quizá una de las mayores ventajas entre las aspiradoras convencionales y las que no tienen bolsa.

Son menos ruidosas y más eficientes . Todos recordamos el fuerte ruido de las aspiradoras que empleaban nuestras madres durante las mañanas de los fines de semana. Pues bien, este tipo de aparatos son mucho menos sonoros y además te suministran un servicio de limpieza enormemente más rápido y eficaz- pueden captar hasta las partículas más pequeñas- para que no tengas que perder tiempo de más en esta pesada tarea.

No tendrás que perder tiempo en recambios. Ya que las aspiradoras ciclónicas no tienen bolsa no deberás perder tiempo en poner los recambios y evitarás todas las molestias derivadas del proceso.