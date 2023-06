Benetton cierra su tienda en la plaza de la Constitución y próximamente se instalará Sephora

La histórica tienda de la marca de moda United Colors of Benetton cierra su tienda en la plaza de la Constitución. La marca italiana dejará atrás el centro histórico de Málaga a finales de este mes de junio y en su lugar se ubicará en este mismo local una tienda de Sephora, una cadena de cosméticos fundada en Francia en 1969.

Tras varias décadas en la plaza de la Constitución, los escaparates de Benetton han amanecido hoy con los carteles de “establecimiento en liquidación por próximo cierre”. Exactamente estará abierta al público hasta el día 24 de junio con descuentos que llegan hasta el 50%. A partir del día 25, echará la persiana para no volver a abrir más en este local. Asimismo, los trabajadores tienen hasta el día 30 para recoger el local y dejarlo vacío.

El local no pertenece a la compañía y ha sido otra empresa la que al final se ha hecho con el alquiler del establecimiento. Además, según las fuentes consultadas por este periódico, las trabajadoras no van a poder ser reubicadas en otro establecimiento de esta marca de moda de Málaga, puesto que “las tiendas son pequeñas, tienen ya las plantillas fijas y no van a echar a alguien fijo para meter a otra persona“.

En Málaga capital, Benetton cuenta con otra tienda en el centro comercial Larios Centro, que solo ofrece moda infantil y también sus productos infantiles están disponibles en El Corte Inglés de la avenida Andalucía. Asimismo, según indica la propia compañía en su página web, tienen seis establecimientos repartidos por toda la provincia. Uno de ellos está en el Centro Comercial Miramar, otro en El Corte Inglés de Marbella, otro en San Pedro de Alcántara, otro en Torre del Mar, uno más en Vélez-Málaga y otro en Ronda.

Benetton se fundó en 1965 en Ponzano Veneto, a unos 30 kilómetros de Venecia, y en 1969 abrió su primera tienda en París, que a su vez fue su primera tienda fuera de Italia. A día de hoy, Benetton Group es una de las empresas de moda más conocidas del mundo, ya que tiene unas 4.000 tiendas repartidas por todo el globo.

La plaza de la Constitución se despedirá de Benetton a finales de mes, pero seguidamente dará la bienvenida a otra empresa multinacional: Sephora. Se espera que en los próximos meses la cadena de cosméticos francesa se instale por primera vez en pleno centro histórico. Hasta ahora en la capital solo tenía dos puntos de venta en el interior de los Corte Inglés. Asimismo, en Marbella abrió hace unas semanas un nuevo establecimiento con el nombre Sephora Playa Marbella.

La multinacional de cosméticos se fundó en Francia en 1969. Actualmente están en más de 36 mercados diferentes y tienen más de 3.000 puntos de venta repartidos por todo el mundo. De estos, unos 1.760 están en América del Norte; 960 en Europa; 310 en Asia; 110 en el sudeste de Asia y Oceanía; 85 en Oriente Medio; y 60 en América Latina.