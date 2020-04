Blanca Hermana es la directora de la fábrica de Fujitsu en Málaga, una de las más importantes de esta multinacional en Europa. En plena crisis del coronavirus detalla los planes de esta compañía y sus estimaciones de futuro.

–Hace apenas dos meses ni siquiera se planteaba que pudieran fabricar respiradores en Fujitsu.

–Eso no se lo imaginaba nadie. Ni siquiera sabíamos que había alguien en Málaga que había diseñado un respirador.

–Usted siempre ha sido una defensora de la producción local y de depender menos del exterior. El tiempo le ha dado la razón, aunque sea por el coronavirus.

–Siempre he defendido que fabricar todo en China y Asia no es bueno para nadie. La falta de empleo en Europa y la caída de la industria al final termina pasando factura. Aunque esta situación del coronavirus no la quiere nadie.

–¿Cuántos respiradores van a fabricar en Málaga?

–A nosotros nos pidieron soporte para colaborar en el proyecto. El diseño no es nuestro ni estamos certificados en Sanidad, sino que nos ofrecimos a hacer la industrialización, la ingeniería y el montaje de una línea de producción que pudiera asegurar que los procesos son fiables, así como hacer alguna revisión del diseño que mejorara en parte lo que nos traían. En la última revisión se llegó incluso a reducir un 40% el tamaño del respirador. Nos pidieron que montáramos 300 respiradores. La Fundación Ibima es la que nos da el material. Nosotros, en principio, vamos a hacer 300 y si luego nos piden más se llegará a algún acuerdo.

–¿Cómo ha influido en el Expediente de Regulación Temporal de Empleo que tenía presentado Fujitsu?

–Solicitamos el Erte antes de que todo esto estallara. De hecho fue aprobado el 18 de febrero. Lo solicitamos pensando que, o bien por falta de materiales o bien porque nuestros clientes fabricantes de automoción iban a parar la fábrica de coches, no íbamos a poder fabricar. El Erte lo hemos utilizado lo menos posible. El primer uso fue de una forma retrasada, cuando nos confinaron. En estos momentos, tenemos 100 personas en el Erte y están trabajando 242 y 18 en teletrabajo. Ha habido líneas que se han ido recuperando.

–Lo de los respiradores es una gota de agua en su producción.

–Claro, ahí trabajan 14 personas y cuando va llegando el material. El resto trabaja en nuestros productos. Otra parte de la plantilla está además trabajando en adecuar las instalaciones para asegurar una vuelta segura. Cuando vuelvan todos los trabajadores el entorno tiene que estar preparado para que no haya contagios. La prioridad es garantizar la salud de los trabajadores.

–La industria automovilística es su principal cliente. ¿Cuánto ha caído su demanda?

–Ahora lo que nos están diciendo es cuando va a reanudar cada fábrica su actividad y con qué modelos. Ya nos comentan que van a arrancar con un volumen bajo. Cuando haya una estimación real del mercado veremos a medio plazo cuánto cae nuestra demanda, pero se habla de entre un 40 y un 60%.

–Es un castigo muy importante para su presupuesto en Málaga.

–Claro. Nosotros empezamos el año fiscal justo en abril por lo que estamos ahora mismo arrancando. Antes de hacer estimaciones y objetivos vemos que nadie sabe cuál va a ser la demanda real. Lo primero es que nadie pare su actividad por nuestra culpa y cumplir con las cosas que nos pidan.

–¿Cómo han cerrado el 2019?

–Las cuentas están aún en fase de auditoría pero hemos terminado el ejercicio con una facturación de 137,8 millones de euros.

–Esa cantidad es ya impensable para 2020.

–Nadie piensa ya que vayamos a tener ese volumen de facturación. Nosotros lo que vamos a intentar es ver ahora si hay otro tipo de productos que hagan falta y buscar a medio plazo otras líneas de negocio, pero todavía no tenemos nada claro. La automoción es el 80% de nuestras ventas y si se cae se nos cae la facturación.

–Se presenta un año complicado.

–Muy complicado. En general el año va a ser muy difícil en casi todos los sectores.

–Los cajeros automáticos no son suficiente.

–Fabricamos cajeros automáticos y tenemos negocios propios pero la estimación que están haciendo todos los sectores es a la baja. Nuestro taller de cajeros no lo hemos parado en ningún momento porque es un servicio esencial.

–¿Cuándo cree que saldremos de esta crisis y cómo?

–No va a ser rápido. Lo importante es intentar salir sólidos, es decir, que los pasos que se vayan dando sean certeros, no improvisar. Si hay que hacer inversiones se harán, pero que no sea inútiles a medio plazo. Nosotros afortunadamente estamos en un grupo fuerte y pensamos que teniendo una fábrica del tamaño de esta de Málaga somos optimistas. Lo que pasa es que la situación es muy triste, no solo a nivel anímico por la salud sino porque hay personas contratadas temporalmente que van a tener más difícil reincorporarse, bajamos la producción y necesitaremos menos subcontratas... Hay que intentar sacar lo positivo. Esto nos va a hacer replantearnos muchas cosas. Creo que se va a fortalecer el consumo local porque nos estamos jugando el bienestar de los vecinos y las familias.