El Brexit ya no preocupa a la Costa del Sol

Los empresarios turísticos malagueños venían a esta edición de la World Travel Market a escuchar más que a hablar, a ver por dónde van los tiros y qué repercusión real podría tener el Brexit para el turismo británico en la Costa del Sol. Hoy finaliza esta feria y regresan a Málaga mucho más tranquilos porque tanto los touroperadores como las líneas aéreas les han asegurado que la situación que se vive en estos momentos es de total normalidad y que se prevé que se mantenga el número de turistas británicos en Málaga, el mercado emisor internacional más importante para el destino malagueño. De hecho, los profesionales ingleses aseguran que les preocupa más la posible incidencia del tipo de cambio entre la libra, el euro y el dólar que el propio Brexit en sí.

Se lleva años hablando de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, de si habrá un acuerdo o no, las posibles repercusiones en el turismo y los residentes británicos, si habría un segundo referéndum... A día de hoy, con una segunda prórroga encima de la mesa, el tema ya cansa hasta a los propios empresarios, que confían en que se supere este escollo y que afirman que cogerán el toro por los cuernos venga lo que venga.

“Estamos viendo cómo se venden los paquetes de verano porque si la libra baja nos deja en fuera de juego, ya que tenemos competidores más agresivos en precio como Turquía, Grecia o Egipto que van a tirar mucho del mercado”, señala Luis Callejón, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos). El máximo representante de la patronal hotelera malagueña afirma que es el momento de “sacar pecho, ver los 300 millones de euros invertido en los últimos cinco años en la renovación de la planta hotelera en la Costa del Sol y que vean que nuestro producto sigue siendo sostenible y de calidad”.

María Francisca Peñarroya, directiva del complejo hotelero Holiday World en Benalmádena, explica que el mercado británico es el más importante de sus hoteles y “somos muy optimistas porque creemos que las cosas no van a cambiar de forma considerable, por lo que seguirán viniendo muchos”. En su opinión, la clave es “seguir con la misma estrategia, es decir, dándole calidad y mimarlos como hacemos desde siempre tanto en nuestra empresa como en el destino”. Peñarroya subraya que su mayor preocupación es el funcionamiento de otros destinos como Turquía. “Han venido con mucha fuerza a la World Travel Market y la apuesta del gobierno turco por el turismo es muy grande, decían que su objetivo era llegar a 73 millones de turistas en 2023 y tendrán que sacarlos de algún lado. Sabemos que a España la miran de cerca y tenemos que fidelizar a nuestros clientes para no perderlos”, comenta.

Miguel Sánchez, propietario de la cadena hotelera MS y representante de la CEAen la Mesa del Turismo, señala que se lleva una sensación “muy buena” de esta feria. “Creíamos que con el fantasma del Brexit el sector británico iba a tener más dudas pero la verdad es que yo no las he escuchado en nuestras reuniones”, detalla Sánchez, quien señala que “Andalucía es el destino mejor situado en el mercado británico”.

José Luque, consejero delegado de Fuerte Hoteles, indica, por su parte, que “parece que los ingleses se han acostumbrado ya al Brexit sí o no y lo están tomando de forma deportiva, por lo que no hay un pesimismo”. Este experto, que cuenta con varios hoteles en Andalucía, recalca que “creo que el Brexit no nos va a afectar sino el cambio de la libra, porque si va para abajo nos irá peor porque seremos menos competitivos”. Luque señala que los aviones a Málaga “están estabilizados” y ve más necesario mejorar el producto general en la costa.