CCOO inicia una campaña en Málaga para prevenir accidentes de trabajo por calor

El Sindicato del Hábitat de CCOO de Málaga ha presentado este martes la campaña contra los golpes de calor que realiza cada verano la organización, destinada a pedir a empresas y administraciones que adopten medidas preventivas urgentes para proteger a los trabajadores frente a las altas temperaturas y evitar accidentes laborales de este tipo.

En rueda de prensa, la secretaria de Salud Laboral del sindicato, Dolores Ramos, ha informado sobre el envío de cartas a empresas y administraciones que están realizando "para acordar medidas específicas, y anticiparse así a las altas temperaturas y elevados niveles de radiación que puedan tener lugar en los próximos meses".

"Nuestro objetivo es minimizar los riesgos derivados de la exposición a las temperaturas altas y proteger la seguridad y salud de los trabajadores que desarrollan actividades a la intemperie o en locales no climatizados", ha explicado la dirigente sindical.

Por su parte, el secretario general del Sindicato del Hábitat de CCOO de Málaga, Juan Rueda, ha manifestado que "los sectores más afectados por las altas temperaturas son la recogida de residuos sólidos urbanos, la conservación de carreteras, la limpieza, la construcción, la jardinería o la seguridad privada".

Al respecto, el líder sindical ha afirmado que "es imprescindible que empresas y administraciones tengan conciencia de la situación grave y adopten las medidas preventivas necesarias, y que cumplan la normativa en materia de salud y prevención de riesgos ante el calor".

En el caso concreto del sector de la construcción, Rueda ha advertido que como cada año, CCOO denunciará a todas las empresas que incumplan la jornada intensiva.

Este verano, ha informado, "no se ha firmado ningún calendario, no se ha podido alcanzar ningún acuerdo con la patronal, por lo que cada una hará lo que vea conveniente, pero nosotros vamos a estar vigilantes para que no se trabaje en horas donde las temperaturas son extremas".

El objetivo, ha asegurado el secretario general del sindicato, "es evitar los accidentes que sufren los trabajadores por golpes de calor y que no se produzca ningún accidente mortal, puesto que el aumento de las temperaturas no puede ir aparejado del aumento de la siniestralidad".