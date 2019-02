CCOO se suma a la lucha feminista del 8 de marzo convocando paros de dos horas

"El machismo no se puede cambiar con una mera huelga general al uso, debe de haber una gran contestación del conjunto de la sociedad, y por eso animamos a una jornada de lucha de 24 horas el próximo 8 de marzo", apunta la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, que esta mañana ha participado en un consejo extraordinario ampliado a todos los delegados sindicales en Málaga. "Desde el plano laboral queremos aportar los paros de dos horas por turno para que todos puedan acudir y aportar su grano de arena para decirle al sistema que este modelo injusto y no inclusivo no nos gusta", agrega López.

La líder sindical asegura que la recuperación económica "que nos venden por activa y pasiva" no está llegando a los hogares de los trabajadores y, "especialmente, de muchas mujeres que tienen salarios de miseria, jornadas interminables y contratos parciales de forma obligada". López exige a la patronal que cumpla sus compromisos, los más importantes que no haya salario convenio menor a 14.000 euros y que garantice la estabilidad.

A Pedro Sánchez le pide que "aún tiene margen hasta que termine la legislatura" para devolver al conjunto de los trabajadores los derechos arrebatados en estos años de crisis, por decreto ley o bien por leyes o real decreto. "Estos tienen que ser repuestos", considera la secretaria general de CCOO Andalucía.

Mujeres contratadas en enero, 188. Hombres, 3.629

Por su parte, el secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo, subraya la desigualdad en las contrataciones realizadas, por ejemplo, durante el mes de enero. En Málaga "hay que felicitar a 188 mujeres que han encontrado empleo y han abandonado las listas del paro y también a los 3.629 hombres que en el mismo mes de enero encontraron un puesto de trabajo".

"Este 95% de hombres frente a un 5% de mujeres nos indica el fracaso de las políticas que desde el Gobierno de la nación y de Andalucía llevaron a cabo el año pasado 2018 para la creación de empleo y la igualdad", sostiene Cubillo, que reivindica "unas políticas que efectivamente vayan buscando la igualdad en el empleo, en el salario y en las condiciones de trabajo".

"Una huelga general feminista es más necesaria que nunca, con una ultraderecha que avanza para arrebatarnos derechos conquistados en años de lucha"

La secretaria de la mujer de CCOO Málaga, Saray Pineda, señala que el 8 de marzo salen "a una huelga general feminista más necesaria que nunca, con una ultraderecha que avanza con una agenda muy concreta que lleva paso a paso a arrebatarnos los derechos conquistados durante años de lucha". Y agrega que la lucha pretende conseguir "un mundo nuevo y eso pasa por un sistema nuevo, por un modelo económico, político y social que no requiera de la precariedad, que ponga la vida en el centro de todo".