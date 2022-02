CCOO estima que 170.000 personas viven en pobreza energética en Málaga

CCOO ha realizado una concentración en la sede principal de Málaga con motivo de la campaña y recogida de firmas con el lema 'La energía es tu derecho. Movilízate', para denunciar la situación por la que atraviesan unas 170.000 personas en la provincia, muchas de ellas de edad avanzada, "que no pueden hacer frente a las cuotas de luz y de gas, y carecen de medios para mantener a temperatura adecuada sus viviendas".

Así, el sindicato retoma un año más una campaña a nivel estatal contra la pobreza energética, "agravada en los últimos tiempos por las consecuencias de la pandemia -más paro, menos ingresos, etcétera- y al mismo tiempo por los elevados precios de la energía (la luz y el gas) fundamentalmente", han indicado a través de un comunicado.

Con ella, desde CCOO proponen y exigen "medidas que aborden de manera efectiva la pobreza energética, así como evitar el corte de suministro eléctrico a los hogares y familias más vulnerables".

Con esta campaña se pretende visualizar "este gran problema que tiene una gran parte de la sociedad y presentar el mayor número de firmas contra la pobreza energética al Ministerio de Transición Energética en marzo de este año".

Si se tienen en cuenta los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), "en España, más de cinco millones de personas y en Málaga más de 170.000, se encuentran dentro de la pobreza energética", ha criticado el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Málaga, José Ignacio Moraleda.

Técnicamente, también se considera que hay pobreza energética en aquellos hogares en los que los ingresos económicos no permiten hacer frente a los pagos de la factura de la luz, y que pueden verse agravados por las condiciones de ineficiencia energética en que se encuentra la vivienda. Dicho de otra manera, en palabras Moraleda, "las personas que viven en estos hogares tienen que elegir entre comer o pasar frío".

Desde el sindicato han considerado que "el consumo de energía en los hogares es un derecho fundamental y un bien de primera necesidad, que debe permitir tener una vida digna, es por ello que tanto los gobiernos estatal y autonómico deben velar para que todas las personas puedan acceder o disponer de este servicio esencial".

También ha destacado otras medidas importantes como incluir el principio de precaución en la legislación española en materia de pobreza energética, de tal manera que "no se corte el suministro eléctrico en un hogar, antes que los servicios sociales no dictaminen que no se trata de una familia vulnerable".

Han apuntado a extender el Bono Social a todas las familias con derecho al mismo, reducir los trámites burocráticos, reduciendo el tiempo de espera en la concesión de las ayudas y ampliando las condiciones para tener acceso al mismo.

Han recordado que en la provincia de Málaga "solo se llega a 33.000 los clientes acogidos al bono social, para los que hay que recordar que el próximo 31 de marzo termina el aumento de las bonificaciones por COVID, que ampliaron el bono social desde un 25% a un 60% para consumidores vulnerables y de un 40% a un 70% para consumidores vulnerables severos".

El sindicato también defiende que "se aborde de manera efectiva los elevados precios de la energía (electricidad, el gas) y la eficiencia energética del parque de viviendas".

También reclama "una reforma del mercado energético que evite el oligopolio de las grandes empresas eléctricas que reportan cuantiosos beneficios, y un plan de rehabilitación integral de edificios y viviendas acordes a los niveles de renta de sus consumidores, priorizando aquellas familias que viven en situación de vulnerabilidad".

Al respecto, han señalado que el 60% de las viviendas de Málaga "carecen de medidas de eficiencia energética porque se construyeron en tiempos donde no existía ninguna normativa según el Plan Integrado de Energía y Clima".