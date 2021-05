La CEA pide una "adecuada coordinación" cuando decaiga el estado de alarma: "No nos podemos permitir un paso atrás"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y Málaga (CEM), Javier González de Lara, ha mostrado "preocupación" por el hecho de que el próximo domingo 9 de mayo, decaiga el estado de alarma y ha pedido que "haya una adecuada coordinación".

"No nos podemos permitir dar un paso atrás", ha advertido, dejando claro que "no podemos permitirnos que, a partir del 10 de mayo, se produzca un decalaje de cuatro o cinco días sin que las comunidades sepan lo que tienen que hacer", ya que "el ciudadano, lógicamente, va a poder movilizarse lo que antes no ha podido por una serie de limitaciones y restricciones, y, en definitiva, lo que queremos es seguridad jurídica para que todos sepamos como actuar".

"Y que las limitaciones -ha continuado- exclusivamente no queden restringidas al mundo empresarial, que es lo que suele ocurrir". "Al final la administración, sea un gobierno u otro, decide poner limitación pero es una limitación administrativa bien para cerrar, bien para los aforos, etcétera".

A su juicio, "hay que hacer pedagogía a los ciudadanos, explicarles la importancia de lo que va a significar que decaiga la norma nacional y la relevancia que tiene que los comportamientos sociales sean responsables". "Eso es tarea de todos, porque si no daremos pasos atrás", ha advertido.

Ha dicho, por otro lado, que "a nadie le gusta vivir en estado de alarma". "Creo que en un estado de alarma es excepcional, que reconoce nuestra Constitución, que el último se aprobó el 25 de octubre, por Consejo de Ministros y se llevó al Congreso, y hasta el 9 de mayo es un plazo bastante amplio", lo que "no quita que haya que contextualizar el momento en el que vivimos".

Al respecto, González de Lara, en un acto en Málaga, ha incidido en que quizá "habría que apelar a una mejor coordinación entre las administraciones". En este punto, ha recordado que este miércoles hay reunión de la Comisión Interterritorial de Sanidad "donde se deben establecer los mecanismos de transición".

"Levantar un estado de alarma sin más y decir que las herramientas las tienen las comunidades autónomas es quizá, en mi opinión, simplificar excesivamente", ha sostenido, añadiendo que "pasamos de limitar la libertad y derechos fundamentales de los ciudadanos en base a ese estado de alarma nacional con un toque de queda a levantar esas normas" y "donde las comunidades, por más que se quiera, no tienen competencias".

Es más, ha continuado, todas las medidas que tengan que ser restrictivas de la movilidad de los ciudadanos e, incluso, del cierre perimetral de un municipio porque la incidencia se dispare "va a tener que pedir esa comunidad autorización, consulta, al TSJA" o al de cualquier comunidad.

"La mejor política económica es la vacunación"

Por otro lado, ha indicado que quedan "dos meses por delante muy relevantes". "Podemos vencer a la pandemia definitivamente gracias a la vacunación; la mejor política económica es la vacunación", ha sostenido, añadiendo que "a partir de ahí quedan dos meses para llegar a esos umbrales que todos aspiramos y deseamos que es rozar el 50, 60 o 70 por ciento de inmunización; pero si llegáramos a un 50 por ciento podríamos decir que hemos superado estas circunstancias".

"A partir de ahí la economía se tiene que recuperar seguro porque el turismo, si se toman las decisiones oportunas, notará que tiene que haber una mayor movilidad. Ojalá consigamos que la UE mañana en la reunión se ponga de acuerdo para el carné de vacunación", ha agregado.

A su juicio, "de nada sirve que una persona esté vacunada si luego no lo puede acreditar" por ejemplo para un viaje del Inmerso. "Es fundamental poder acreditar que estás vacunado porque te va a permitir la movilidad con garantías", ha sostenido.

Por ello, ha insistido, "el anhelo, la esperanza que tenemos todos y es que a partir de que ese umbral de vacunación se esté cubriendo al ritmo que todos deseamos, y parece que en la última semana es mucho más afortunado, pues la economía se empiece a levantar".

Sobre Málaga, ha señalado que una máxima que se cumple en Málaga es que es "la provincia y ciudad que quizá caiga en las crisis con mayor intensidad, por nuestra estructura económica y empresarial, pero también somos los primeros en salir".

"Mi confianza es que vamos a salir fortalecidos, con mucho empuje; Málaga está preparada, tiene ilusión, ganas de crear actividad, empleo, de recuperar trabajadores en ERTE...", ha valorado, asegurando que es "una batalla de todos", pero mostrándose convencido de que "si hacemos las cosas bien, si no se cometen errores administrativos que generen inseguridad, en un par de meses estaremos en un escenario radicalmente distinto", ha concluido.

En iguales términos se ha pronunciado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha agregado que "confirmo y suscribo los deseos y perspectivas de que podemos tener una recuperación rápida si se sigue creciendo en el número de vacunas", como parece que muestran las estadísticas.

"Eso nos irá dando una seguridad en recuperar la movilidad", ha destacado, asegurando que es "importante" regular "bien" el movimiento sea dentro de Europa y de fuera de Europa a Europa.