CGT desconvoca la huelga de trabajadores de Renfe programada para hoy, pero mantiene la del viernes

La huelga convocada por el sindicato CGT para este miércoles se cancela ya que "las amenazas de despido dirigidas por Renfe hicieron correr el pánico entre el comité de huelga", explica su secretario Miguel Montenegro. "No merecía la pena correr el riesgo, a sabiendas de que habíamos hecho las cosas bien", señala.

CGT decidió desconvocar la huelga a menos de 24 horas de su realización, aunque informaron a sus afiliados por los canales de comunicación y esta mañana se presentaron en los centros de trabajo, en caso de que hubiese alguien que no estuviera al tanto.

"Hemos garantizado también que se normalizaran los trenes", añade Montenegro. Por el contrario, desde Renfe critican el poco tiempo de aviso que han tenido para reorganizar el cuadrante de viajes que ya se había programado en servicios mínimos para este miércoles.

"No habido ningún problema con los viajeros, todos han podido viajar", informan desde la empresa ferroviaria, "aunque no todos los trenes han circulado. No ha sido por falta de personal, sino por la propia organización que ya estaba planificada".

Esta huelga ha sido convocada en cinco provincias españolas, y finalmente solo han sido Barcelona, Cantabria y Sevilla las que han seguido con la protesta; Málaga y Orense no han seguido adelante con el paro de la actividad ferroviaria.

A pesar de la decisión tomada, CGT anuncia que tomará medidas legales por "las amenazas que Renfe dirigió al comité de huelga a través de cartas personalizadas y por tachar de ilegal la huelga formalizada ante la administración con más de diez días de antelación". Por ello, recurrirán al derecho a huelga reconocido en la Constitución.

Además, señalan la "comunión de intereses" de otros sindicatos subvencionados que querían anular la huelga, puesto que señalaban que esta protesta se trataba de una campaña política a favor de la oposición por denunciar la mala gestión de Renfe y del Ministerio de Transportes. "Han intentado convertir una reivindicación social en algo relacionado con la política", asegura Montenegro.

Aún así, la manifestación del viernes sigue en pie. Los trabajadores de Renfe rodearán la estación de tren María Zambrano reivindicando mejores condiciones laborales y retributivas ante el incumplimiento del acuerdo establecido con el Ministerio de Transportes.