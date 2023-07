Canal Málaga retransmite en directo los actos de la fiesta de la Virgen del Carmen de El Palo, Pedregalejo y El Perchel

Canal Málaga RTVM ofrecerá en directo los actos principales en honor a la Virgen del Carmen que se van a desarrollar en El Palo y Pedregalejo el próximo domingo 16 de julio.

A las 20:00 horas, la radio televisión pública de Málaga emitirá en directo un programa especial que va a contar con invitados y conexiones, que acompañarán la retransmisión de las procesiones de las hermandades de los barrios marineros de El Palo y Pedregalejo, desde la salida hasta el embarque, y los actos que se desarrollarán en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de El Perchel.

Este programa estará conducido por Carmen Abenza, y contará con la colaboración de Santi Souvirón y Marta Jiménez, encargados de llevar, en directo, a los hogares malagueños los mejores momentos de esta festividad, una de las fechas más señaladas en el calendario malagueño.

Canal Málaga RTVM ha preparado un amplio equipo técnico y humano para esta retransmisión que tendrá una duración de dos horas aproximadamente y que se podrá seguir también a través por Canal Málaga Radio (97.4FM) la web www.canalmalaga.es y las diferentes cuentas en redes sociales.

El Palo

El recorrido de la procesión de la Virgen del Carmen en El Palo pasará por: avenida Juan Sebastián Elcano, calle Arquitecto Eduardo Estevez, avenida Salvador Allende, carril Milagrosa, calle Quitapenas y calle Banda del Mar. Se procederá el embarque de la imagen marinera.

El desembarque se producirá en la playa El Dedo (altura restaurante El Tintero). La vuelta hacia su templo se desarrollará por la calle Banda del Mar, calle Mar, avenida Juan Sebastián Elcano y llegada a su templo.

Pedregalejo

El recorrido en el barrio de Pedregalejo será: salida a las 18.00 horas de la Iglesia Parroquial Corpus Christi, c/ Ventura de la Vega, Avda. Juan Sebastián Elcano, c/ César Riario, c/ Bolivia (dirección oeste), c/ Varadero, Paseo Marítimo El Pedregal hasta la desembocadura del Arroyo de los Pilones y punto de embarque a las 21:00.

A las 22:00, se procederá al desembarque de la imagen y, posteriormente, se reanudará la procesión por el Paseo Marítimo el Pedregal (dirección este) hasta la Plaza del Ancla, c/ Cenacheros, c/ Pepote, c/ Boquerón, c/ Bolivia, c/ Cesar Riario, Avda. Juan Sebastián Elcano. c/ Corpus Christi, c/ Ventura de la Vega e Iglesia Parroquial Corpus Christi.