Cáritas Málaga alerta del aumento de mujeres y personas mayores de 55 años sin hogar

Cáritas Diocesana de Málaga, con motivo del Día de las Personas Sin Hogar, que se celebrará el próximo 30 de octubre, ha dado a conocer los datos de las personas y familias sin hogar en Málaga. En este sentido, alertan de un aumento de mujeres y personas mayores de 55 años sin hogar en la ciudad este último año. Son ya 133 las personas que duermen en la calle y 1.642 las atendidas por el centro de Atención a personas Sin Hogar Puerta Única. De este modo, Cáritas insiste en que la inflación está afectando en mayor medida “al que tiene más dificultades” porque "es un impuesto para los pobres".

Fuera de cobertura. No dejes que se queden fuera es el lema de la campaña que las entidades de la Agrupación de Desarrollo para Personas Sin Hogar han lanzado para concienciar sobre la exclusión social. Los datos aportados por la Unidad de Calle de Cáritas Málaga aseguran que actualmente son 133 las personas que están en situación de calle. Asimismo, han atendido este último año a 863 personas, de las cuales el 78,09% eran hombres.

En el Centro de atención a personas sin hogar Puerta Única han asistido a 1.642 personas en total de enero a septiembre de 2022, 78 más que en el mismo período de 2021. Del total que han acudido al centro, el 72,5% eran hombres y el 27,5% mujeres. Estos datos reflejan que el número de mujeres sin hogar ha crecido un 6% este año, ya que en total han sido 452 las mujeres atendidas este último año y en 2021 fueron 333, según los datos aportados por Cáritas y el Ayuntamiento de Málaga, que también muestran que han llegado a este centro 1.190 hombres.

En este punto, Francisco José Sánchez Heras, director de Cáritas Diocesana en Málaga, ha señalado que desde Cáritas están preocupados por el incremento de las mujeres atendidas porque “la vulnerabilidad es mayor todavía cuando la sufren las mujeres porque muchas veces llevan toda la carga emocional y familiar”.

En relación a la edad, el 44,5% tienen entre 36 y 55 años, seguidos de aquellos que se encuentran entre los 18 y los 35 años, que suponen el 34,5%. De este modo, los mayores de 55 años representan el 21% del total de las personas sin hogar que han acudido a Puerta Única. El grupo de edad en el que han aumentado más las personas que necesitan ayuda ha sido el de los mayores de 55 años, donde en 2022 han ofrecido cobertura social a 345 personas y el año pasado fueron 295, esto supone un aumento del 17%. A pesar de que éste es el grupo que más atención ha necesitado este año, el mayoritario lo conforman las 730 personas que tienen entre 36 y 55 años, seguidos del grupo de 18 a 35 años, ya que en esta franja de edad las personas que han llegado al centro son 557.

El 43,5% de estas personas, es decir, 710, son de España. Los africanos son el segundo grupo que más ayuda ha buscado en Málaga con 442 personas sin hogar, el 27% del total, seguidos de las 222 personas procedentes de América del Sur (13,5%). Por otro lado, 196 de los atendidos son de Europa comunitaria, 21 de Europa no comunitaria, 17 de América del Norte y siete de Asia.

Las circunstancias por las que muchas de estas personas han acabado en la calle se han agravado estos meses por los efectos no superados de la pandemia, la crisis provocada por la guerra de Ucrania y la subida de los precios continuada que se está viviendo estos últimos meses. En cuanto a las consecuencias, el director de Cáritas Diocesana en Málaga insiste en que “se está viendo una presión sin lugar a dudas” porque “lo que ha subido no es solo los precios de alta gama, sino los de la vida diaria”. En este punto, incide en que la inflación afecta en mayor medida “al que tiene más dificultades”, puesto que “hay muchas personas que viven al día”. Además, a su juicio, la inflación “es un impuesto para los pobres”, y espera que la situación se pueda reconducir.

Este año la Campaña Nadie Sin Hogar cumple 30 años y por ello Cáritas apuesta por la centralidad absoluta de las personas en situación hogar y por mantener la mirada de derechos humanos de manera global. De este modo, con su lema Fuera de Cobertura quieren denunciar la falta de acceso a derechos y en el especial a la desprotección social, porque “no podemos culpabilizar a las personas de ser pobre, eso es el colmo de la sociedad tan ególatra e individualista es pensar que los pobres lo son porque quieren serlo”, según Francisco José Sánchez Heras.

Asimismo, también ha criticado a la sociedad actual asegurando que a día de hoy “sigue descartando, desvinculando, ignorando y siendo cada vez más indiferente al sufrimiento de estas personas”. Por ello, quieren que esta campaña sirva para hacer visible las circunstancias en las que se encuentran miles de personas y familias sin hogar que sufren las vulneración de sus derechos sin una apuesta por parte de la sociedad y de las políticas públicas para modificar estas situaciones. Aunque siempre desde la esperanza y la convicción de que es fundamental seguir trabajando para que todas las personas tengan acceso a sus derechos fundamentales y también puedan ser incluidos en la vida social y comunitaria.

Sánchez Heras insiste en que también es preocupante la salud mental de las personas sin hogar, puesto que “se sigue estigmatizando la calle como salud mental, cuando en la calle no se termina por la salud mental, pero sí que puede hacer que una persona desarrolle un problema de salud mental”. En este punto, Francisco Pomares, concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, ha apuntado que si una persona acaba en la calle y sin hogar, significa que el Sistema de Bienestar Social ha fracasado e incide en que se debe seguir trabajando para ayudar a estas personas.

Por su parte, Yesenia Cortés, coordinadora de la Agrupación de Desarrollo para personas sin hogar, ha reivindicado que se debe garantizar una atención sanitaria, universal y gratuita para todas las personas, cuidar y fomentar el establecimiento y fortalecimiento de las redes de cuidado mutuo y cambiar la mirada y romper los prejuicios, informándonos y tratando de comprender las causas que llevan a muchas personas a una situación de sinhogarismo y exclusión social.

En la Plaza de la Marina ha tenido lugar un acto público para dar voz a todas las personas sin hogar y dar a conocer algunos testimonios. En este acto ha estado presente el director del Hogar Pozo Dulce de Cáritas, Francisco Javier Jiménez. Este hogar es un centro de larga estancia y “baja existencia” destinado a dar un lugar a 38 personas que “llevan mucho tiempo en la calle y esta les ha deteriorado mucho”.

Los ciudadanos que acceden al Hogar Pozo Dulce, lo hacen a través de Puerta Única, ya que éste es el que se encarga de coordinar e “intentar que las personas no tengan que ir de un recurso a otro, sino que desde un sitio se les diga cual es el más indicado”. En este sentido, aquellos que abandonan el centro lo hacen porque “han encontrado trabajo, o se van a residencias porque llegan a la edad de acceder a una o porque consiguen una vivienda compartida”.

Con respecto al incremento de la atención a mujeres y a mayores de 55 años, Jiménez sostiene que aunque en su centro no se ha observado en gran medida, es cierto que “se ha percibido en conjunto un aumento” en ambos colectivos.

“Estoy acogido en EMAUS y esperando residencia. Yo tenía negocios, pero vino la crisis y me empezaron a ir mal, luego enfermé y tuve problemas familiares. Era autónomo y llegó un punto en el que o pagaba la tasa de autónomo o comía y opté por comer. Al final, lo vendí todo hasta que no me quedó nada”. Este es el testimonio de Antonio, uno de los ciudadanos sin hogar en Málaga que este jueves ha decidido contar su historia para concienciar y dar a conocer la situación de muchas de las personas que están en exclusión social.

Con respecto a Andalucía, Cáritas cuenta con 12 centros residenciales, cinco viviendas tuteladas o semituteladas, seis centros de día, cuatro centros sociales, un dispositivo de noche permanente, un dispositivo de emergencia, siete proyectos de atención en calle y un proyecto en asentamientos. Con estos recursos han atendido a 5.237 personas en situación sin hogar. Para el mantenimiento de la red de centros y servicios de atención a las situaciones sinhogarismo se han invertido 4,5 millones de euros. De estos recursos, el 42% procede de fondos propios de las distintas Cáritas y el 58% de fondos públicos. De este modo, el equipo de trabajo lo han conformado 665 voluntarios y 115 personas contratadas.

En cuanto a España, Cáritas tiene 420 centros, donde se han atendido este último año a 37.207 personas sin hogar. De igual modo, la Confederación gestionó 3.985 plazas, de las cuales cinco de cada 10 fueron de tipo habitacional y casi cuatro de cada 10 corresponden a centros de día.