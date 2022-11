Las malagueñas Carmen Vega y Blanca Torres, Empresarias del Año 2022

La Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (AMUPEMA) ha realizado la gala anual de los Premios Empresaria del Año 2022, que ha galardonado en esta ocasión a Carmen Vega en la categoría de trayectoria empresarial y Blanca Torres en la categoría de emprendimiento.

Carmen Vega, Premio a la Trayectoria Empresarial, es gerente de "Dos Vegas Gourmet", una distribuidora de carne y pescado que busca la excelencia con el mejor precio y calidad y que fundó en 2017 tras más de 30 años dedicada al sector cárnico en diferentes negocios y empresas. No es el primer reconocimiento que recibe por su trayectoria, pues en noviembre de 2021 recibió el premio Emprendedora del Año de la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid (ASEME).

Blanca Torres fundó en 2010 Ecobaby, un centro de ecografías 5D sin diagnóstico que es el primer centro de ecografía en Málaga y el segundo de España. Son pioneros a nivel nacional en la revelación del sexo de los bebés y acompañan a los padres durante todo el embarazo ofreciendo asistencia, charlas, talleres y asesoramientos ante todas las dudas que pueden surgir.

Blanca Torres estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual y nunca tuvo visión emprendedora, pero estuvo en "el momento y en el lugar adecuado". La fundadora de Ecobaby ha explicado cómo empezó su aventura empresarial. "Estaba embarazada de 6 meses y me despidieron del trabajo. En ese momento el negocio donde me hice la ecografía estaba en venta y mi marido, que confiaba más en mi que yo misma, me animó a emprender".

La ceremonia de entrega del Premio a la Empresaria Malagueña del año 2022 se ha celebrado en el Museo del Automóvil de Málaga y ha contado con la presencia del alcalde Francisco de la Torre, que ha dedicado unas palabras a las premiadas. "Carmen Vega es una apuesta clara por la calidad. Queremos una ciudad de calidad y de excelencia. Las empresarias generan emplea, crean riqueza y dan una oportunidad de vida a la gente. Habéis creado miles de empleos en Málaga. Orgullo infinito como alcalde porque la mujer malagueña es capaz de desarrollar su hermosa vocación".

Antes de la entrega de premios, Yolanda Saenz de Tejada, experta en visibilidad femenina, ha ofrecido la ponencia motivadora "Como pasar de ser aceptada a Creída (a que te lo creas...)" dirigida las mujeres presentes en el acto y que reivindica la necesidad de ser visibles y de aportar "soluciones humanistas" a la sociedad y a la empresa.