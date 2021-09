El Carnaval de Málaga mantiene su celebración en febrero

La celebración del Carnaval de Málaga en 2022 se mantendrá en febrero, su fecha tradicional. Con este anuncio llevado a cabo por la Fundación Ciudadana del Carnaval se resuelve una incógnita que en los últimos días había mantenido en vilo a los aficionados, después de que Cádiz anunciara que aplazaría el Concurso de Agrupaciones (COAC) a los meses de abril, mayo y junio.

"Ante la incertidumbre de nuestros carnavaleros hemos visto necesario pronunciarnos al respecto cuanto antes. Para que tanto los aficionados como los actores que han empezado a preparar repertorios e ir dando forma a sus ideas continúen este camino haciendo su cuenta atrás particular", subrayan en el comunicado.

Aseguran que no contemplan el desarrollo de la 'Fiesta del Invierno Cálido' en otra fecha que no sea febrero, excepto por una "causa mayor": "Se trabaja para la vuelta al teatro y a las calles, siempre respetando las medidas/protocolos impuestos que imperen en esos momentos", puntualizan. Desde la Fundación explican que esta vuelta a las calles se intentará hacer "lo más parecido posible a la normalidad", pero teniendo presente un "plan B, C, o D": "No sabemos cómo vamos a estar en febrero", aseguran las fuentes consultadas.

En próximas fechas se conocerán más detalles, una vez que se organicen varias reuniones con los diferentes protagonistas de la fiesta e instituciones colaboradoras, entre las que está el Ayuntamiento de Málaga y Cervezas Victoria. Este semana, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dio a conocer las nuevas medidas relativas al control de la pandemia, en la que se recogía que que los cines, conciertos y teatros podrían recuperar los aforos al 100%.