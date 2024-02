La desmotivación laboral es un problema de notable importancia que afecta a las empresas y organizaciones en relación con la gestión de los equipos de trabajo. Este problema afecta al 37% de las personas empleadas a lo largo y ancho del mundo, si bien España encabeza la lista de países que sufren de esta dolencia laboral.

Como es evidente, esta problemática no solo afecta a las empresas. De hecho, el personal empleado es el gran damnificado. En este sentido, la desmotivación laboral no solo afecta al trabajo, sino que permea a su vida personal, creando sentimientos de insatisfacción e improductividad.

¿Qué es la desmotivación laboral?

La desmotivación laboral es un estado que afecta a las personas empleadas que sienten insatisfacción, falta de compromiso laboral y desinterés en su trabajo. Además, la falta de motivación puede derivar en frustración y agotamiento o desgaste laboral, popularmente conocido como síndrome de burnout.

Principales causas de la desmotivación laboral

La desmotivación laboral no se produce de forma casual, sino que es consecuencia de una serie de factores. En este sentido, las causas de la desmotivación laboral más frecuentes son las siguientes.

Falta de reconocimiento en el trabajo

La falta de reconocimiento es la principal causa de desmotivación laboral en la plantilla. Esta se produce cuando no se encuentra un equilibrio entre el esfuerzo de la persona para alcanzar sus objetivos y metas personales y la valoración que de dicho esfuerzo recibe por parte de la empresa.

Por tanto, no solo la retribución económica juega un papel importante en la motivación laboral. Los equipos también necesitan percibir que las empresas valoran su compromiso y esfuerzo.

Mala comunicación entre las personas empleadas y/o con los cargos superiores

Esta es la causa más habitual por la que se produce la desmotivación laboral. En este sentido, resulta fundamental implementar un modelo de comunicación eficiente y horizontal.

Para conseguir una conexión más eficiente y fluida entre los activos personales que conforman la empresa, es esencial evitar fomentar la comunicación interna entre las personas empleadas y, especialmente, con los rangos superiores.

La retribución económica

La remuneración económica sigue siendo una de las mayores preocupaciones de la mayoría de las personas empleadas.

Es cierto que el salario no es la primera preocupación al empezar a trabajar en un sitio nuevo. No obstante, no es menos cierto que, pasado un tiempo, el personal empleado espera que su esfuerzo sea recompensado y, por ende, se produzca una subida de salario.

Es por ello por lo que el salario es una de las principales causas de desacuerdo en el ámbito laboral, sobre todo en aquellos casos en los que la persona sigue asumiendo responsabilidad y estas nuevas funciones no son recompensadas con un salario mayor.

Falta de flexibilidad en el ámbito laboral

Ser flexibles y comprensivos con la plantilla es fundamental. No se ha de perder de vista que estos tienen una vida personal a la que también han de atender.

En este sentido, suele redundar positivamente en la motivación laboral la flexibilidad horaria, la facilidad para conciliar o la posibilidad de teletrabajar.

Mal ambiente laboral

Otro de los grandes problemas que provocan la desmotivación laboral es trabajar en un mal ambiente laboral. Al final, las personas dedicamos unas ocho horas diarias a nuestro puesto de trabajo y, como consecuencia, compartimos espacio con otras personas.

Es por ello por lo que es indispensable, a la luz de las muchas horas que dedicamos al trabajo, crear un ambiente laboral sano que apueste por crear vínculos sociales de calidad, lo que generará, a su vez, sentimiento de pertenencia al grupo y a la empresa en la plantilla.

Para ello, se ha de priorizar el trabajo en equipo y la colaboración entre los distintos departamentos de la entidad, así como por una competitividad saludable basada en lazos sociales fuertes.

Consecuencias de la desmotivación laboral

La desmotivación laboral trae consigo algunos efectos que influyen no solo en la persona empleada, sino también en la empresa para la que presta sus servicios.

Disminución de la productividad hasta en un 40%.

Bajo rendimiento del equipo. La desmotivación laboral no solo afecta a quien la sufre, sino que también influye en el resto de los profesionales que forman parte del equipo, así como en el equipo directivo.

Aumento del absentismo laboral.

Incremento de la rotación de personal. Esta consecuencia alarga y provoca nuevos procesos de selección, así como gastos inesperados. Además, altera el clima laboral y pone en jaque la estabilidad del equipo.

Daños en la imagen de la empresa.

Para evitar llegar a estas consecuencias, es indispensable poder detectar los posibles problemas que están generando la desmotivación en las personas empleadas. Para ello, puede ser de gran ayuda utilizar un software de RR.HH. integral ya que este tipo de soluciones permiten evaluar el desempeño, medir el absentismo y otras KPIs de valor estratégico para tomar medidas correctivas que incrementen la satisfacción y el compromiso de la plantilla.

Cómo superar la desmotivación laboral

Para paliar los efectos, a veces devastadores, que puede tener la desmotivación laboral, es recomendable llevar a cabo algunas acciones, entre las que se encuentran las siguientes:

Mapa de talento: a través de esta herramienta se pueden determinar qué cualidades y aptitudes tiene cada profesional. De esta forma, será mucho más sencillo encomendarle aquellas funciones que mejor se adapten a su perfil, previniendo una futura y previsible frustración

Construir un buen clima laboral: apostar por crear un ambiente de trabajo puede contribuir a promover el bienestar de las personas empleadas y, por ende, estas se sentirán más motivadas.

Valoración adecuada del esfuerzo: es indispensable implementar un plan de incentivos que motiven la productividad de la plantilla. Además, es imprescindible que el personal vea recompensado su esfuerzo.

Apostar por el desarrollo y la formación: una buena forma de motivar y valorar el esfuerzo de las personas empleadas es apostar por su continua capacitación y aprendizaje. Es, sin duda, una excelente manera de manifestar que una persona es un activo de valor dentro de la empresa.

La desmotivación laboral es una problemática que afecta a las personas empleadas y a las empresas, y que suele acarrear otros problemas importantes. Es por ello por lo que las organizaciones deben implementar herramientas que permitan detectar la desmotivación en la plantilla e desarrollar acciones que incentiven la satisfacción, el compromiso y el bienestar de las personas que integran sus compañías.