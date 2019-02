Celia Villalobos se retira de la política

La diputada del PP Celia Villalobos ha anunciado este miércoles que abandona la política, vinculando su marcha a que apoyó la candidatura de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias del PP, que fue finalmente derrotada por Pablo Casado.

En una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, Villalobos ha lamentado que acabe su carrera sin un acuerdo en el Pacto de Toledo, comisión que preside, y sugiriendo su retirada política. Momentos después, ha sido preguntada directamente por ello, y ha confirmado su marcha.

"Si pero ya lo sabía yo. Me parece normal, yo perdí un Congreso y alguien tenía que ser la figura de los que han perdido y soy yo", ha asegurado, relacionando su despedida a haber apoyado otra candidatura distinta a la de Casado el pasado julio en las primarias del PP. "No me importa", ha dicho sobre esta situación la que fuera ministra de Sanidad en el gabinete de José María Aznar.

En esta intervención, Villalobos ha afirmado que ha vivido años "muy felices" en el Congreso y ha puesto en valor que ha sido portavoz del PP en áreas sociales que "son difíciles" para su partido, apuntando a que ha discrepado en varias ocasiones con su dirección.

"He tenido muchas diferencias con mi partido en aborto, matrimonio gay y cuestiones sociales, pero me he mantenido. Los presidentes sucesivos, quizás, muchas cosas de las que hacía no le gustaban, pero me mantenían", ha recalcado.

Esos votos discrepantes fueron castigados con sanciones económicas por parte de la dirección del grupo y provocaron reproches de los sectores más conservadores del partido.

Más de tres décadas en el Congreso

Villalobos, esposa del sociólogo Pedro Arriola, estrecho colaborador de José María Aznar y Mariano Rajoy en Génova y la Moncloa, ha sido diputada del PP del Congreso en diez legislaturas, desde la tercera, que empezó en 1986, hasta la actual, con tres presidentes distintos al frente del partido (Aznar, Rajoy y ahora Pablo Casado) y al lado de diferentes portavoces parlamentarios (Rodrigo Rato, Luis de Grandes, Eduardo Zaplana, Soraya Saénz de Santamaría y Rafael Hernando, entre otros).

En el Congreso ha formado parte de la Mesa de la Cámara con cuatro presidentes distintos (los socialistas Manuel Marín, José Bono y Patxi López, y el 'popular' Jesús Posada), y en el Gobierno fue ministra de Sanidad con Aznar. Además, ha sido alcaldesa de Málaga durante cinco años (1995-2000).