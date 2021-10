El Centro de Atención a Personas sin Hogar ha atendido este año a 1.564 personas en Málaga

El día 31 de octubre se celebra el Día de las Personas sin Hogar. En Málaga en estos primeros nueves meses del año se ha atendido a 1.564 personas distintas en el Centro de Atención a Personas Sin Hogar "Puerta Única". Una de ellas fue Yolanda, que se quedó en situación de desamparo absoluto al perder el trabajo el pasado septiembre. Ahora trabaja asistiendo a personas mayores y vuelve a tener un techo, pero asegura que la situación de invisibilidad es permanente: "tocas a todas las puertas y en ninguna te abren".

A esto se le suma la estigmatización constante: "Yo dormía junto a un gran centro comercial y cuando algún niño se acercaba a ofrecerme una castaña o algo de comer su padre le regañaba, 'cuidado vaya a pegarte algo'", cuenta Yolanda. "Si no te dicen que no sabes vivir o que te gusta mucho beber", añade. Contra todo esto luchó Yolanda "gracias a tener un camino claro y luchar de sol a sol por conseguir un trabajo", asegura. En una situación similar están 303 personas que tienen una de las plazas activas que ofrece la Agrupación de Desarrollo para Personas Sin Hogar, de las 359 existentes. Si no están todas ocupadas no es por falta de demanda, si no para mantener controladas las medidas de higiénico sanitarias y prevenir contagios.

Esa agrupación nació en 2008 con cuatro entidades adscritas, este año son 11: ASIMAS, Asociación Arrabal, Asociación Benéfica Patronato de Santo Domingo, Asociación Marroquí, Accem, Cruz Roja, Adoratrices, Centro de Acogida Municipal del Ayuntamiento de Málaga, Centro de Acogida San Juan de Dios, Hogar Sí, Málaga Acoge y el Centro de Atención a Personas Sin Hogar "Puerta Única". "Y todas ellas implicadas", asegura María Dolores Aurioles, directora de derechos sociales del Ayuntamiento de Málaga.

De las 1.564 atendidas por "Puerta Única", el 78,7% eran hombres, pero Aurioles destaca su preocupación "especialmente acerca de la mujer porque se observa un aumento progresivo en el número de casos". A esto le pone cara Yolanda: "Ser mujer en la calle es más difícil, porque muchas veces te ven como un objeto". Y Francisco José Sánchez, director de Cáritas Diocesana en Málaga añade, "hay muchas mujeres a las que el Covid ha expulsado a la calle, muchas de ellas eran internas que al perder su trabajo lo perdieron todo".

Sánchez continúa añadiendo que esta crisis "ha venido a agravar los factores de desprotección que ya se venían dando, el coronavirus ha vuelto a afectar más a los más indefensos". Por eso, ha asegurado Alejandro Cortina, presidente de la Agrupación de de Desarrollo para Personas sin Hogar, que no "se puede volver a la normalidad, porque la normalidad es el problema".

Respecto a la edad, el 42,7% de quienes piden ayuda están entre los 36 y los 55 años y el 37,7% entre los 18 y los 35 años. Así el perfil más usual sería el de un hombre joven. Entre las principales causas está la falta de inserción laboral y de oportunidades (un 34,1% la sufre) y los problemas derivados de la salud (un 10,2%). De ahí que en la presentación de la campaña "¿Sin salida?" se haya recordado que "con poner un techo no es suficiente, este es un problema de reinserción en la sociedad".

Además de estas personas, 763 fueron atendidas por la unidad de calle. En este caso, mientras que la franja de edad mayoritaria se encuentra situada entre los 36 y los 55 años, los mayores de 55 años suponen el 25%, por el 19% de la estadística anterior.