El hotel del Centro Comercial La Rosaleda tendrá una piscina en su terraza

A poco más de un mes para abrir sus puertas y recibir sus primeras visitas, el hotel de cuatro estrellas del Centro Comercial La Rosaleda presenta cambios sustanciales en la oferta a sus huéspedes: contará con piscina en la terraza. El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la modificación de la licencia de obras que le otorgó en 2021, siendo este su principal cambio.

Este es un proyecto impulsado por la empresa Euro-Activ Promociones Integrales de Proyects Comerciales S.L. & CIA. S. Com. A principios de 2020 se anunció esta iniciativa empresarial, con la idea de fuese explotada por la cadena Sercotel. Pero que no vio la luz desde el punto de vista de la tramitación urbanística hasta marzo de 2021. De hecho, los planes iniciales apuntaban que la apertura iba a tener lugar en la parte final de 2021.

Sin embargo, el retraso ha hecho que no sea hasta dos años más tarde, en algo menos de un mes, cuando abran sus puertas a los nuevos huéspedes. Que, eso sí, no podrán disfrutar aún de la piscina. El establecimiento, que cuenta con 157 habitaciones, no permite reservas hasta el próximo 13 de noviembre.

Además de la piscina, el modificado de la licencia cuenta con otros cambios pequeños, la mayoría relacionados con la propia estructura necesaria para la pileta. Entre ellos, los servicios e instalaciones que esta necesita, algunos cambios de distribución o una pasarela ligera para mantenimiento de los vidrios y parasoles en las fachadas sur y oeste de la planta primera.

De acuerdo con los datos contenidos en el permiso de obras autorizado por el Ayuntamiento, la inversión solo de ejecución material de este edificio se estima en 5.624.000 euros, previos al modificado. Un valor al que sumar otros gastos añadidos, de un lado, y los costes propios de las instalaciones.

El inmueble cuenta una altura de planta baja más seis niveles, alcanzando una cota máxima de 25,4 metros. La distribución realizada sitúa en la primera planta los servicios complementarios al hotel, tales como restaurante, sala multiuso, vestuarios, comedor del personal y gimnasio, entre otros. A partir de la planta segunda y hasta sexta se situarán las 157 habitaciones.

Respecto a la obligación de contar con aparcamientos, la documentación habla de 50 plazas. Sobre el particular, se informa de que el centro comercial ya dispone de 50 plazas para este fin en la planta sótano -1.