Cerca de veinte alcaldes de Málaga no repiten como candidatos al 28M

A las puertas de las elecciones municipales del 28 de mayo, es tiempo de hablar de candidatos, listas y proyectos para los próximos cuatro años en las 103 localidades de la provincia de Málaga. En la mayoría de ellas los ciudadanos, si así lo desean, podrán volver a votar al alcalde que eligieron, pero hay cerca de una veintena de regidores que no se presentan como candidatos a la reelección y dan paso a nuevos nombres. Así, según datos consultados por Europa Press, 18 alcaldes que iniciaron en 2019 esta legislatura no repiten en esta ocasión como cabezas de lista: once de ellos del PSOE, dos del PP, uno de CS y cuatro de IU.

Así, el PSOE despide a tres rostros históricos: los alcaldes de Almogía, Cristóbal Torreblanca; de Faraján, Fernando Fernández; y de Ojén, José Antonio Gómez 'Nono'. Torreblanca es uno de los alcaldes más longevos de la provincia. Tras más de 40 años en el cargo, dice ahora adiós a la política y deja paso a un rostro también conocido en el municipio, la actual teniente de alcalde Toñi García. El camino de Fernando Fernández al mando del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Faraján comenzó en el año 2003, haciendo ahora 20 años. Para el próximo mandato, los socialistas apuestan por Rogelio Barragán para revalidar el cargo. Por último, Ojén dice adiós a José Antonio Gómez tras 16 años como alcalde y en su lugar, se presenta Miguel Márquez. Gómez llegó al Ayuntamiento en 2007 con el Grupo Socialista Independiente de Ojén (GSIO) y revalidó las tres legislaturas siguientes bajo las siglas del PSOE. Su decisión viene de antes y ya en las primarias del partido se presentó candidato a la secretaría general del PSOE de Málaga, que se celebraron en diciembre de 2021 y donde finalmente salió elegido Daniel Pérez.

También lleva 16 años en el cargo Eugenio Márquez en Benalauría y también se despide este año. En este caso, ha gobernado la mayoría de su mandato con el partido independiente Agrupación de Electores de Benalauría pero en las pasadas elecciones (2019) se integró al PSOE para revalidar la Alcaldía; algo a lo que opta ahora Cristina Márquez.

Junto a ellos, tampoco repiten como cabeza de lista los actuales alcaldes socialistas Alberto Pérez, al frente del Ayuntamiento de Algarrobo y que deja como número 1 a María José Ruiz; Francisca Jiménez, que da paso a Lola Porras en Carratraca; y José María González, a quien sustituye en la lista Francisco Sojo. Todos ellos llevan como regidores desde 2015.

En Cañete la Real, la socialista Josefa Jurado llegó a la Alcaldía en 2021 tras unir fuerzas con el PP y presentar una moción de censura que desbancó al equipo de gobierno de IU. Ahora, tras dos años de alcaldesa, no vuelve a presentarse y lo hará en su lugar Juan Espinosa.

Cabe destacar el caso de Arriate, un municipio de la Serranía de Ronda gobernado por Melchor Conde desde 2011. Tras ser nombrado director general de Acosol, abandonó la Alcaldía a los pocos meses de ser reelegido en los comicios de 2019, y fue el primer teniente de alcalde, Francisco Javier Anet, quien ocupó el cargo. Ahora, Anet vuelve a presentarse candidato para revalidar la Alcaldía con el PSOE.

En Casabermeja y Torremolinos, este 28M se peleará para recuperar la vara de mando que les fue arrebatada por sendas mociones de censura, pero lo harán con otros rostros. José María García perdió la Alcaldía el pasado mes de enero al salir adelante una moción de PP e IU --tras romper los 'populares' el pacto que le dio el cargo--. Para volver a recuperarla se presenta Antonia Frías. En el caso de Torremolinos, gobernaba desde 2015 José Ortiz pero un pacto entre PP, Vox, CS y Por Mi Pueblo puso a la 'popular' Margarita del Cid como regidora. Para revertir la situación, el PSOE apuesta por Maribel Tocón.

CONTINUIDAD EN EL PP Y NUEVOS FICHAJES

El Partido Popular apuesta por la continuidad para revalidar sus actuales alcaldías y tan solo renueva caras en dos municipios: Igualeja y Cómpeta. En el primer caso, la pequeña localidad del Valle del Genal despide al que fuera su alcalde durante 16 años, Francisco Escalona, y será Maribel Domínguez la que opte a revalidar la alcaldía. En Cómpeta, Obdulio Pérez, que fue proclamado alcalde un año después de las elecciones de 2019 al prosperar una moción de censura de PP y Por Mi Pueblo contra el PSOE, no repite como candidato y en su lugar se ha elegido a Carlos Gaona.

Además, en su estrategia al 28M, el PP ha incluido fichajes de otros partidos para encabezar sus listas. Con estos movimientos, Ciudadanos pierde a su único alcalde en la provincia, Antonio Carabantes, que arrebató el gobierno de Guaro al PSOE con mayoría absoluta. Sin embargo, Carabantes abandonó este año la formación naranja y volverá a presentarse candidato pero liderando la lista 'popular'.

También son llamativas las incorporaciones de la alcaldesa de Alpandeire, María Dolores Bullón, regidora desde 2019 con el Partido Independiente de Alpandeire-Panditos; y del alcalde de Montejaque, Diego Sánchez, en el mando desde 2011 con la Agrupación Democrática Independiente de Andalucía (ADIA). Ambos optan a revalidar el cargo pero como candidatos del PP.

En Cortes de la Frontera la particularidad está en que el grupo independiente Vecinos de Cortes de la Frontera, que actualmente gobierna con José Damián García como alcalde, se ha unido al PP y se presenta bajo las siglas 'populares' con José Antonio Zurera (actual primer teniente alcalde) como cabeza de lista.

LA IZQUIERDA SE RENUEVA

Por último, Izquierda Unida renueva nombres en cuatro ayuntamientos de la provincia de Málaga. Es el caso de Francisco Guerrero, alcalde de Campillos desde 2015 y que deja paso a Jorge Segura Segura; José Carrasco, en Casares, a quien sustituye Juan Luis Villalón; Ana María García, que se estrenó como regidora de Cuevas del Becerro en los pasados comicios, será reemplazada en la lista por Carlos Lozano; y José Joaquín García, que no repite en El Burgo y lo hará en su lugar Fátima Berlanga.