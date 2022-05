Cerrado cautelarmente un salón de juegos en Málaga al hallar un menor en su interior

La Policía autonómica clausuró el pasado lunes 16 de mayo el salón de juegos que se encuentra en calle Frigiliana, 4 al hallar a un menor en su interior. Este cierre se trata de una medida cautelar hasta que adopten las medidas de control necesarias, según fuentes de la Junta de Andalucía. El local ya había sido sancionado previamente por incumplir con los horarios establecidos.

No se conoce aún la sanción que se impondrá al local, si bien la presencia de menores o autoexcluidos supone una infracción muy grave según el Decreto-ley 6/2019, por el que se modificó la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que data de 1986. Según este decreto, las infracciones calificadas como muy graves, como este caso, están sancionadas con multas de los 10.001 euros a los 300.000.

El salón se encuentra a 250 metros a pie del Centro El Divino Pastor y a 480 metros del CEIP Paulo Freire, distancia que se reduce en metros lineales. La Junta de Andalucía prohíbe conceder licencias a menos de 150 metros lineales de centros educativos, medida que no es retroactiva. El Ayuntamiento de Málaga pretendía que esta distancia en la ciudad aumentase hasta los 500 metros, pero cejó en su empeño después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a parado con una medida cautelar un intento del Ayuntamiento de Cádiz en la misma línea menos ambicioso.

Desde la Asociación Española de Salones de Empresarios de Salones de Juegos y Recreativos (Anesar), aseguran que "las empresas y trabajadores del sector del juego andaluz somos los primeros que queremosevitar la entrada de menores en nuestros establecimientos, pero, por desgracia, en ocasionestenemos que lidiar con personas que no puede acceder por ser menores o autoexcluidos que,suplantando o falsificando su identidad, intentan acceder a ellos".

En este caso en particular, afirman no conocer las circunstancias concretas, pese a ello recuerdan que las medidas son cautelares y se toman previamente a conocer la versión del establecimiento, "aunque el menor se haya colado vulnerando el control de acceso del establecimiento o suplantando o falsificando su identidad", como está recogido en la ley del juego andaluza. Además, la patronal incide en que "no somos policías", pero están haciendo "grandes esfuerzos en formación del personal" para evitar que entren menores.

Además, hacen hincapié en su apuesta por la educación y los programas de "de sensibilización y concienciación como el proyecto FES, porque entendemos que está es la forma más eficaz de prevenir y evitar estas circunstancias".

Desde Málaga contra las casas de apuestas, aseguran que el único juego responsable es el que no se da y recuerdan que este salón de juegos ya ha sido "conflictivo previamente". "Es uno de los que le hacemos seguimiento porque ya estamos avisados de sus malas prácticas", aseguran. Además, recalcan la cercanía de varías centros educativos con el establecimiento y defienden la propuesta del Ayuntamiento para no conceder licencias por debajo de los 500 metros lineales con lugares como colegios o parques. Además, aseguran que si esta medida tuviera carácter retroactivo desaparecería el 70% de los salones de juego de la ciudad.