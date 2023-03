Charo Alises, abogada: “Ser trans no es ningún capricho”

–¿Cuál es el gran logro de la Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI?

–Es un gran avance con respecto a lo que existía antes porque con la ley del 2007 a las personas se les obligaba para ser reconocidas por su identidad a ser sometidas a dos años de hormonación y se les exigía un certificado de un psicológo o un psiquiatra que avalara que tenían trastorno de disforia de género. Con esta nueva norma eso ya no es un requisito, una persona trans puede ir directamente al Registro Civil y solicitar que su mención del sexo registral vaya conforme a su identidad, que no es la misma que se le asignó al nacer.

–¿Una persona que lleva a cabo esa modificación registral puede recular y volver a su sexo original?

–Hay un procedimiento para revertir el cambio de la mención del sexo registral. Aclaro que estamos hablando de una cuestión del Registro Civil, no de operaciones quirúrgicas ni nada de eso.

–A efectos de fraude, ¿considera que esta ley tiene algún tipo de carencias?

–No porque quien hable de eso reconoce bastante la realidad de las personas trans. Una persona trans no es trans por capricho. Y es que cuando se habla de fraude da la impresión de que alguien por carpricho va a querer cambiar la mención del sexo registral en el Registro Civil. Hay que tener en cuenta que cuando se lleva cabo este procedimiento, esto tiene unas connotaciones de muchos tipos y, entre ellas, sociales. Las personas trans son de las primeras víctimas de delitos de odio y de bullying en los centros educativos . Cuando uno conoce estas estadísticas y a las personas, es imposible pensar que alguien vaya a querer cambiar la mención del sexo registral por capricho o por acceder a algún tipo de privilegio.

–Se está difundiendo que algunos hombres están haciendo el cambio registral para recibir una serie de ayudas exclusivas de las mujeres. ¿Es cierto?

–Lo primero aclarar que cuando dicen eso está mal porque estamos hablando de mujeres trans, no de hombres, que lo que quieren es adecuar su mención del sexo registral a su identidad. Además, parece mentira que acabamode de celebrar el 8 de marzo y haya gente que diga que supuestamente un hombre quiera hacerse mujer para obtener privilegios. No tiene ningún sentido.

–Pero, en un caso remoto de que se produzcan este fraude de ley, ¿existe algún mecanismo para detectarlo?

–No existe ningún mecanismo, pero es que es muy poco probable que esto ocurra, pero porque si a una mujer le dan ayudas por el simple hecho de ser mujer es porque sufre discriminación por su género. Quien diga que eso ocurre, insisto, desconoce la realidad de las mujeres trans.

–¿Qué pasa con aquellas personas trans que sean condenadas a penas de prisión?

–Desde el año 2006 hay una instrucción de instituciones penitenciarias que dice que una mujer trans irá al módulo de su identidadsentidad. Eso ocurre desde el año 2006. ¿Dede entonces ha salido en España una noticia de que ha pasado algo porque una mujer trans ha estado en una cárcel para mujeres?Ya te digo que no.

–Un hombre que haya cometido algún delito relacionado con violencia de género, ¿puede hacer posteriormente el cambio registral e ir a una prisión con mujeres?

–No puede ser. Si un hombre comete un delito de violencia de género será juzgado con la identidad de género que tenía cuando cometió el delito.

–A su juicio, ¿qué pasos han quedado por andar en esta reciente ley para las personas LGTBI?

–Aún no se reconoce el género neutro de las personas no binarias. Hay países que sí lo reconocen, pero en España no ha podido ser.

–¿Qué casos suelen llegar a la comisión de Derechos Humanos de la Abogacía de Málaga?

–Las consultas que tenemos de las personas trans desde la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga es por temas de discriminación, delitos de odio, bullying y sinhogarismo porque a muchos de ellos les echan de sus casas cuando desvelan que son personas trans. También registran una tasa altísima de paro y de suicidio por la presióny marginación social. Por eso, cuando dichen mal dicho que alguien va a cambiar su sexo para obtener privilegios no tienen ni idea.

–¿Cuáles son vuestras funciones principales?

–Nosotros hacemos una labor divulgativa y de concienciación social, además de asesoramiento cuando alguien nos lo pide. Con este tema y con otros como pueden ser la trata de personas, el bullying, racismo