Cien inmigrantes permanecen todo el día en el barco por falta de medios

La última llegada masiva de inmigrantes al puerto de Málaga acabó por convertirse ayer en causa de conflicto institucional después de que el Ayuntamiento de la capital denunciase "descoordinación e imprevisión" por parte del Gobierno central en el proceso de atención y traslado, al tiempo que acusó a la Junta de Andalucía de rechazar el posible uso de las instalaciones del centro deportivo de Carranque para el asentamiento de los afectados.

Y todo ello enmarcado en un proceso informativo con cifras contradictorias sobre los migrantes rescatados y llegados a tierra. Si por medio de una nota oficial, el equipo de gobierno del PP hablaba de 469 individuos y aseguraba que 204 hombres habían permanecido a bordo del barco desde la noche del jueves, la Subdelegación del Gobierno rebajó sustancialmente los datos a última hora de la tarde de ayer. De manera precisa, desde el organismo estatal apuntaron que fueron 360 los migrantes arribados a las 06:00 de ayer al recinto portuario (otro centenar lo hizo a las 22:00 del jueves pero fue trasladado a San Roque).

"Falta de medios policiales, no tienen donde meterlos", dice Raúl Jiménez

De ellos, cien personas fueron las que permanecieron durante todo el día de ayer sin poder bajar a tierra ni ser trasladados por falta de medios y de emplazamientos disponibles. Del resto, según la versión del Ayuntamiento, 75 mujeres y niños fueron atendidos en el Centro de Baja Exigencia municipal. Los 185 restantes, de acuerdo con lo señalado por la Subdelegación, fueron trasladados en diferentes momentos de ayer a San Roque.

Con el fin de evitar que el centenar de migrantes embarcados pasase la noche a la intemperie, los representantes del Gobierno central en la provincia mantuvieron contactos con la Autoridad Portuaria para usar de manera provisional la Casa de Botes. Anoche ambas instituciones trabajan en su acondicionamiento para alojar a los migrantes. El traslado a estas instalaciones sería temporal a la espera de concretar su desplazamiento definitivo al Centro de Atención Temporal de San Roque.

El devenir de los acontecimientos motivó la denuncia del concejal de Derechos Sociales, Raúl Jiménez. "Es la primera vez que se produce una situación tan desastrosa como para que se queden los inmigrantes en el barco", dijo categórico. De acuerdo con la versión municipal, el Ayuntamiento ofreció en la noche de ayer el pabellón José Paterna, en El Palo, como espacio provisional. "Pero incluso ofreciendo ese pabellón la Policía Nacional dice que no tiene recursos, que no tiene agentes para custodiar a los inmigrantes", añadió. "Se quedaron en el barco porque no hay policía para meterlos en los pabellones y tampoco tenían prevista la comida; esto hace aguas por todos sitios, falta de medios de la Policía, no tiene donde ubicarlos y no tenían ni la comida prevista", lamentó.

Frente a estas críticas, la subdelegada de Gobierno en Málaga, María Gámez, optó por la prudencia. "La situación que estamos viviendo, que en principio venía siendo ya habitual pero que hemos tenido especial incidencia en el día de ayer (por el jueves por la noche) con una llegada excepcional en el número de migrantes llegados al puerto", explicó, reclamando que el tema de la inmigración "no se convierta por cercanía de fechas de nada en una gresca política". Incluso, aseguró que el trabajo del Gobierno es "todo el que se puede ante unas circunstancias excepcionales de una llegada muy gruesa; es cuatro veces lo que viene siendo una llegada normal".

En tono conciliador, Gámez abundó en la necesidad de que todas las administraciones trabajen juntas "para que la situación de salvar vidas humanas sea la mejor respuesta", negándose a entrar "en un 'pim pam pum' con declaraciones de otra administración; lo primero es coordinarse más que contestar o rebatir".

La subdelegada sí recordó que lo que se está haciendo es dar una solución ante la ausencia de instalaciones municipales. "Ya llevamos una semana esperando a la puerta que nos había abierto el Ayuntamiento", dijo, en alusión a la construcción de unas instalaciones de acogida en Cortijo de Torres, en concreto en la caseta de la Federación de Peñas. Un asunto que está pendiente de la autorización por parte del Consistorio. No obstante, el uso de este posible emplazamiento tendría que ser inhabilitado con la llegada de los preparativos de la Feria en el Real.