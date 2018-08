Cirugía estética: consejos prácticos antes de someterse a una

Aunque la crisis económica ha hecho que en muchos campos nos retraigamos de realizar ciertas acciones, parece que la cirugía estética no se ha visto afectada por ella. El interés por someterse a una operación para cambiar la imagen no ha dejado de aumentar, como confirman las cifras de solicitud de intervenciones.

Hay muchas mujeres que se interesan en hacerse un aumento de pecho en Málaga. Aunque ni es la única intervención que se pide, ni ellas son las únicas que quieren verse mejor. De hecho, también hay un número cada vez mayor de hombres que quieren cambiar algo de su aspecto. Independientemente de ello, hay una serie de consejos importantes que se deben seguir.

Elige una clínica con experiencia

Hoy en día existe tal cantidad de centros que promocionan servicios de cirugía estética, que a veces es difícil decidir a cuál acudir. Además algunas ofrecen precios que a menudo parecen demasiado buenos para ser ciertos.

Lo mejor es no dejarse llevar por lo irresistible del precio, sino buscar un centro que tenga amplia experiencia y garantías. De este modo se puede tener la seguridad de que no habrá problemas debido a que no se cumplen determinados requisitos que pueden poner en riesgo al paciente.

Que sea un cirujano profesional

La experiencia de quien va a hacer la operación también es importante. Afortunadamente hoy se pueden encontrar páginas web especializadas en las que los usuarios que han sido atendidos por el cirujano hacen su valoración.

Además de lo que opinan otros, no está de más echar un vistazo a la ficha y comprobar que es un cirujano especializado en la intervención a la que queremos someternos.

¿Qué riesgos tiene la operación?

Aunque se trata de un cambio de imagen, y de que muchas de las operaciones no son demasiado complicadas, todas tienen ciertos riesgos. A fin de cuentas se trata de una intervención quirúrgica, de modo que hay que ser consciente de que puede ocurrir algo. Saber qué puede ser es fundamental tanto para tratar de evitarlo como para atenerse a las consecuencias.

Acudir a una consulta previa

Antes de entrar en un quirófano tanto el cirujano como el paciente deben tener una toma de contacto. En ella se pueden aclarar todas las dudas que puedan surgir, además de explicar detalles como el método que se utilizará para realizar la intervención, qué materiales se van a usar como en el caso de las prótesis, etc.

Este paso es vital para el buen desarrollo de la operación. Por una parte para que el cirujano conozca los antecedentes del paciente en primera persona. Por otra, para entrar en quirófano con mayor seguridad, que también es importante.

Programar la intervención

Es importante escoger bien la fecha para que no interfiera en otras actividades, ya que dependiendo del tipo de intervención necesitarás tomarte unos días libres para recuperarte. El descanso es fundamental en la mayoría de operaciones de estética, y no cumplir los plazos puede poner en riesgo los resultados.

Después de la operación hay que seguir los consejos

Mucha gente piensa solo en la operación, pero el postoperatorio es igual de importante, a veces puede que más. De hecho en la visita de contacto posiblemente se den una serie de pautas a seguir tras la operación. Si no, se darán una vez realizada esta. Al igual que con los plazos de descanso, hay que prestar atención y hacer caso a todo lo que se diga.

Si quieres más información sobre estas intervenciones puedes pedir cita con Raimundo Cantero.

Hospital Quirón Málaga

Av. Imperio Argentina, 1

29004, Málaga

Teléfono: 638 43 65 79

Email: info@raimundocantero.es