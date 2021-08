El decano del Colegio de Abogados de Málaga dice que no se ha recibido el dinero por justicia gratuita

El decano del Colegio de Abogados de Málaga y presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Salvador González Martín, ha advertido este lunes de que aun no se ha recibido el dinero en relación con los honorarios a los profesionales que han prestado la asistencia de justicia gratuita, tal y como informó la Junta.

"Se está creando en la abogacía una confusión de que se ha recibido un dinero que no se ha pagado a los profesionales", ha explicado en declaraciones a Europa Press, reiterando que "se dice que se ha pagado el turno de oficio a los abogados y no se ha pagado; los abogados de Andalucía están en estos días cumpliendo sus guardias y están trabajando, y los colegios de Abogados están en estos días atendiendo, y cumplen una labor esencial", recordando, además, que así se puso de manifiesto "en plena pandemia".

"Vienen a decir que trabajan mucho, que van a cumplir, que van a pagar en 20 días y de los diez millones de euros que facturado la abogacía andaluza para el trimestre, resulta que ellos parece que quieren pagar dos millones de euros, un 20 por ciento, y no lo van a hacer en el plazo", ha lamentado.

Así, ha explicado que "hoy, día 23, en las cuentas del Consejo Andaluz todavía no está el dinero; hoy, día 23, tras los 20 días se ha recibido una resolución por vía telemática donde se autoriza o acuerda el pago", criticando que se dijera hace una semana "a bombo y platillo que ya se ha pagado".

"De los dos millones, dicen que ya los han pagado y realmente no se ha pagado. No se pagó a lo largo de la semana y hoy, día 23, se nos notifica que se va a pagar pero todavía no ha llegado el dinero", ha abundado, advirtiendo de que "se está creando en la abogacía una confusión de que se ha recibido un dinero que no se ha pagado a los profesionales cuando esta confusión viene de las declaraciones que hace la Consejería, que son inoportunas".

A su juicio, "una cosa es predicar y otra dar trigo, y aquí se predica más que se da trigo", ha dicho, lamentando que la Consejería "no cumple su propio compromiso y dice lo que no es". Por otro lado, ha criticado que el pago sea trimestral, achacándolo a "deficiencias en la gestión" y recordando que "a nivel nacional ya se ha establecido el pago mensual ¿Por qué tienen que esperar los abogados tres meses a que se liquide el turno?".

"Lo que no se puede es salir a decir lo que no es y poner un modelo de gestión cuando realmente no se cumplen los compromisos y las cosa no se hacen debidamente", ha concluido.