El Colegio de Enfermería de Málaga inicia los actos para celebrar su 125 aniversario

El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga celebra este año su 125 aniversario. El colectivo sanitario que cuenta con más miembros en la provincia dio este miércoles el pistolezado de salida a los actos conmemorativos. “Una celebración a través de la cual pretendemos dar difusión al papel asistencial, docente, de investigación, apoyo y cuidado que, desde 1897, la enfermería viene desarrollando en la provincia, además de reconocer y agradecer el impulso de aquellos profesionales que permitieron la ordenación de la actividad profesional, orientada hacia la mejora de la calidad y la excelencia de la práctica profesional”, ha dicho el presidente de la institución, José Miguel Carrasco.

Desde el Colegio se destacó que los primeros pasos no estuvieron exentos de dificultad: “En aquella época, impulsores e impulsoras de esta institución fueron los encargados de convencer a las enfermeras, a los dirigentes y a la ciudadanía de a pie de aquellos momentos que la colegiación obligatoria era requisito obligatorio para poder contar con garantías profesionales. Por eso, hoy queremos ensalzar y difundir su trabajo, el trabajo de todos y cada uno de los que nos precedieron. Lo que hoy entendemos como profesión enfermera, no es sino la unión de tres oficios, los practicantes, las matronas y las enfermeras, que, tras no pocos intentos y diferentes formas de organización, derivaron en una sola organización colegial y una única denominación”.

En 1897 nació el Colegio de Practicantes y Dentistas, que en 1907 evolucionó hacia la Asociación de Practicantes de Medicina y Cirugía; englobando a los populares practicantes, una figura considerada heredera histórica de los sangradores. Desde entonces, esta institución pasa a denominarse Colegio de Practicantes y Sangradores hasta 1930 cuando ya cambia hacia Colegio Oficial de Auxiliares Sanitarios. Un colectivo que comprendía tres secciones: practicantes, enfermeros y matronas; que terminarán por unificarse con el surgimiento del Colegio Oficial de ATS. “Ya en nuestro siglo, con la nueva regulación oficial formativa de la profesión, pasa a denominarse como lo conocemos hoy en día, Colegio Oficial de Enfermería de Málaga” explica el presidente.

Desde la figura del practicante, la matrona, el ATS hasta alcanzar el perfil profesional actual, la Enfermería malagueña ha pasado por hitos históricos de gran relevancia, manteniendo en todo momento la esencia de la cultura del cuidado. “Es inevitable recordar el destacable papel de Enfermería en la epidemia de gripe de 1918 o las populares Damas Enfermeras de Cruz Roja Española quienes en 1921 prestaron un valioso servicio tanto en las zonas de conflicto, como en las provincias, bajo el liderazgo de Carmen Angoloti Mesa” ha declarado el presidente de la institución.

Además, el colectivo ha experimentado una transformación del conocimiento enfermero y de la sanidad sin precedentes, contribuyendo con grandes profesionales de la enfermería: investigadoras, docentes, profesionales "entregadas a su vocación y comprometidas con la protección y promoción de la salud".

A lo largo de estos 125 años, el Colegio de Enfermería de Málaga ha aunado historia y modernidad. Ha sido capaz de fusionar conocimiento científico y desarrollo humanístico. “Este Colegio ha sido la casa de las enfermeras de Málaga en momentos difíciles, y en momentos de celebración. Y, con toda seguridad, va a seguir acumulando méritos, y sirviendo fielmente a la profesión y a la sociedad, por muchos años más” ha expresado Carrasco.

En la actualidad, el Colegio de Enfermería de Málaga, uno de los más numerosos de los colegios profesionales andaluces, acoge en su seno a más de 8.000 enfermeras entre colegiados activos y jubilados. “Representamos a la profesión más numerosa del sistema sanitario, una profesión cuyo trabajo incansable desde el inicio de la pandemia ha demostrado que la Enfermería es un sector único, necesario e insustituible”, ha dicho el presidente de la entidad. Por ello desde esta organización se reclama "el sistema de salud que la provincia de Málaga merece".

El Colegio quiere plasmar la trayectoria de la institución en estos 125 años. Para ello, habilitará un portal on line de contenidos documentales históricos. “Nuestro objetivo es desarrollar un espacio virtual, dinámico y participativo, para componer y conservar de cara al futuro el patrimonio de nuestra cultura; permitiendo a los usuarios que accedan navegar por nuestra identidad, procesos históricos, hitos relevantes y fotografías más interesantes; haciéndoles partícipes de nuestra evolución y los cambios que han ido acompañando a las enfermeras de Málaga. Para ello, la página web incluirá una línea temporal en la que los propios colegiados y colegiadas, incluso la ciudadanía, puedan participar con su memoria histórica, su conocimiento y su particular entendimiento del Colegio y la profesión” ha añadido Carrasco. “Animamos a la ciudadanía a aportar su granito de arena para crear, entre todos, la huella de la enfermería de Málaga con el objetivo de concluir el proyecto editando un libro que refleje cada uno de los pasos que se ha ido dando en beneficio de la sociedad”.

El Colegio entregado a las instituciones asistentes al acto de la réplica reeditada del primer boletín mensual que en 1927 editó el Colegio de Practicantes, lo que hoy es el Colegio de Enfermería de Málaga.

Actividades conmemorativas

Para conmemorar esta efeméride, el Colegio de Enfermería de Málaga ha organizado desde principios de abril, hasta final de año, numerosas actividades bajo el objetivo de integrar al colectivo sanitario en la ciudad. Por primera vez, las enfermeras malagueñas saldrán a la calle para que la ciudadanía y visitantes conozcan la labor que se realiza a diario en favor de la salud de las personas. En este sentido, se organizarán talleres de educación sanitaria, como el Bazar del Cuidado Enfermero que se desarrollará en el mes de marzo en la Plaza de la Merced; un documental que muestre la convivencia entre generaciones que tanto enriquece a la profesión; una exposición fotográfica que ilustre la huella de la enfermería en la provincia; unas jornadas sobre buenas prácticas profesionales, desayunos periódicos con la prensa; además del citado portal on line interactivo, que se hará público en los próximos días.

En palabras de Mercedes Sanz, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio perteneciente a la Comisión creada para este 125 aniversario; “una parte muy importante de todos los avances que hemos ido obteniendo se lo debemos a los colegiados y colegiadas. Por eso, hemos creído necesario reunir a los directores de enfermería de la provincia para reconocer su trabajo y ofrecer en este año especial descuentos dirigidos a colegiados para actividades culturales y de ocio en la provincia, para que vean reconocido tanto esfuerzo y dedicación”.