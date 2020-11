“Todo apunta a que las próximas semanas serán enormemente complicadas y nos preocupan mucho los recursos humanos. Tiene que haber banquillo para sustituir a los profesionales contagiados y a los que tengan que estar en aislamiento”. Es la reivindicación del presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque.

Desde esta institución se reclama a la Junta un plan para captar a los facultativos que se fueron a otras comunidades autónomas u otros países en busca de mejores condiciones laborales. Sánchez Luque destaca que los médicos, por su contacto directo con pacientes infectados de Covid, son una población de enorme riesgo de contagio y “el banquillo está bajo mínimo”.

Pero advierte que difícilmente un profesional vaya a retornar a la sanidad pública malagueña por un contrato de dos meses. El presidente explica que el Colegio está dispuesto a colaborar con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para hacer realidad ese plan, tirando de su base de datos para localizar a facultativos que residen en otras comunidades autónomas o en el extranjero.

Insta a la población a extremar la precaución porque las próximas semanas “serán duras”

“Pero no vamos a intervenir para que le ofrezcan un contrato de dos meses. O la Administración pone recursos para contratos como mínimo de un año o la gente no va a volver. Y nos da la impresión de que ese margen de maniobra ahora no existe”, señala.

Cree que tanto en material como en infraestructuras, la Junta está haciendo un gran esfuerzo, pero insiste en el déficit de recursos humanos tanto en atención primaria como en hospitales. “Por mucha cama que haya, como no haya profesionales, no hacemos nada”, alertó.

También insistió en la transformación del complemento de exclusividad que solo se abonaba a los facultativos que únicamente trabajaban en la sanidad pública. Desde esta semana han comenzado a percibirla también los médicos que la compatibilizan con la privada. Ahora se llama productividad fija, son 800 euros mensuales y la perciben todos los facultativos, aunque no trabajen en exclusiva para la pública. Para Sánchez Luque, esta medida -largamente reivindicada por este colectivo- permitirá captar facultativos que se desempeñan en el sector privado.

“Ahora, en cuanto al material, no nos pilla con el pie cambiado, como al principio. Pero hay que buscar relevo para los profesionales en el futuro”, insistió.

Sánchez Luque hizo también un llamamiento a la población para que siga a rajatabla las medidas de seguridad a fin de contener la propagación del virus: “La sociedad tiene que ponerse el chip de marzo y abril. Hay que extremar las precauciones y las reuniones tienen que ser sólo las imprescindibles”.