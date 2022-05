El colegio Platero de Málaga gana un concurso internacional apostando por las energías renovables

Las notas del compositor Claude Debussy se unen con ilustraciones creadas con tizas color pastel que hablan veinte lenguas diferentes. Así es la propuesta artística que ha viajado desde el colegio Platero Green School hasta Rávena (Italia) al ser elegida como finalista en el concurso BLUE DEAL for the Future International School Competition. Finalmente, se ha proclamado ganadora del certamen. Este aboga por potenciar las energías renovables, concretamente por la mareomotriz. Dos alumnas del centro han realizado una propuesta que gira en torno al mar y el arte para aportar un granito de arena en la construcción de un futuro azul.

Anna Grottick y Sarah Aranda son las artífices de The light of the sea. Estas dos alumnas de cuarto de secundaria han trabajado junto con los profesores Francisco Fernández y Miguel Ángel Andrés en la propuesta. Esta pone el foco en el potencial que ofrece el mar como energía renovable. El trabajo que les ha hecho colocarse en el punto de mira del panorama educativo Europeo e internacional apuesta por potenciar la cultura Mediterránea.

“The light of the sea es una forma de expresión artística en la que, a través de la música al piano, la pintura y los idiomas de la zona mediterránea, queremos expresar la necesidad de transformar nuestro mundo en relación al uso de energías renovables en general y el potencial que el mar ofrece en particular”, explicaba Miguel Ángel Andrés, profesor del Departamento de Ciencias y uno de los responsables de proyecto.

Tras más de un mes de trabajo, durante la mañana de este miércoles han disfrutado de la fase final de este concurso a la que han llegado 13 de las 70 propuestas presentadas desde todo el mundo. The light of the sea ha competido en la categoría Expresión Artística junto con propuestas de Chipre, Italia o Grecia. “La experiencia está siendo muy emocionante. Gente de otros países han visto nuestro vídeo y nos han felicitado. Además hemos tenido tiempo para conocer la ciudad, la gastronomía y la historia de Rávena”, confesaban las dos alumnas y el profesor desde la ciudad italiana.

Proyecto BLUE DEAL

BLUE DEAL for the Future International School Competition es un concurso educativo a nivel nacional. El objetivo de este es que los alumnos amplíen sus conocimientos sobre las energías renovables marinas para que se sensibilicen y así se impliquen en decisiones del futuro. El concurso forma parte del proyecto BLUE DEAL, el cual está financiado con fondos de la Unión Europea.

El equipo de Platero superó la primera fase regional del certamen. De esta forma, un jurado evaluó virtualmente las 70 propuestas presentadas el viernes 6 de mayo. Todas ellas han viajado a Rávena para vivir la fase final en el evento BLUE DEAL: the route to Blue Energy deployment in the Mediterranean área.

Durante la mañana de este miércoles, además de presentar las propuestas, los estudiantes han podido disfrutar de conferencias de expertos que pretendían transmitir la importancia de crecer hacia un futuro azul y sostenible. Además, se han tratado otros aspectos relacionados con las energías renovables y la concienciación medioambiental.