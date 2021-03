Colmenar, Casabermeja y Montecorto seguirán perimetrados y se suma Pujerra

Sólo cuatro de los 103 municipios de la provincia de Málaga estarán perimetrados durante esta próxima semana. Se trata de Colmenar, Casabermeja y Montecorto -que ya se encontraban en confinamiento y deben prolongarlo- y Pujerra, que al empeorar sus datos epidemiológicos de Covid- debe incorporarse esta medida. Así lo ha resuelto este miércoles el Comité de Alerta de Salud Pública. Las medidas estarán en vigor desde las 00:00 del viernes 2 de abril durante siete días.

Montecorto registra la tasa más elevada a nivel provincial: 1.194,5. Es el único municipio con un indicador superior al millar, que es el umbral marcado para decretar el cierre de la actividad no esencial. En esta localidad de la Serranía se agrava la incidencia del coronavirus ya que en el corte de la semana pasada tenía un indicador de 1.023,9 casos por 100.000 habitantes. Aunque continúa pasando de la barrera del millar, no debe cerrar su actividad no esencial al tratarse de un municipio de menos de 1.500 vecinos. Pero sí tendrá que continuar con cierre perimetral.

Colmenar, en cambio, mejora. El jueves pasado tenía una tasa de 1.144,0 -lo que le obligó a cerrar su actividad no esencial- y ahora registra 733,4 positivos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, podrá reabrir esta actividad. No obstante, dado que sigue por encima de la tasa de 500 contagiados, tendrá que mantener su cierre perimetral.

Casabermeja empeora. De una incidencia de 551,1 cuando el Comité de Alerta de Salud Pública hizo el corte el jueves de la semana anterior, pasa a 992,0. Como está por encima del medio millar, tiene que seguir confinada. Por poco se salva del cierre de la actividad no esencial, que se le hubiera aplicado a partir de los mil casos por 100.000 habitantes.

En Pujerra los datos epidemiológicos también van a peor. De hecho, este pueblo no estaba perimetrado porque su tasa era inferior al medio millar de casos. Pero ahora -con un indicador de 974,0- supera con creces ese umbral y tendrá que confinarse. Al igual que Casabermeja, se queda a muy poco de tener que cerrar su actividad no esencial ya que roza los 1.000 positivos por 100.000 habitantes.