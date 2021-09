Comienzan a instalar el alumbrado de Navidad en Málaga

Las primeras luces de navidad ya están siendo colocadas en Málaga. Operarios de Iluminaciones Ximénez están trabajando ya con los puntos de luz que alumbrarán hasta pasado el Carnaval el centro de Málaga y sus distritos. Para ello, han comenzado por las inmediaciones de la Plaza de la Marina.

Ha sido necesario que empiece oficialmente el otoño y se encapote el cielo, amenazando con lluvias en toda la provincia para que se inicie el calendario de cara a que el alumbrado esté operativo en diciembre. Este año se elevó en 215.000 la partida presupuestaria que el Ayuntamiento destina a este efecto, superando el montante total 1.200.000 euros.

En 2020, el coste de la iluminación ascendió a 988.000 euros repartidos en 798.000 euros para la iluminación de calle Larios y 190.000 euros la iluminación del resto de calles y distritos.

El pliego por el que se rigen las actuaciones de este año contempla hasta 20 unidades decorativas de referencia (UDR) que la empresa adjudicataria deberá ofertar en sus propuestas, en las que deberá tener en cuanta igualmente las prescripciones técnicas y normativas vigentes le sean de aplicación, tanto en los aspectos mecánicos de las estructuras y sus apoyos, como en las instalaciones eléctricas.

Si hace un mes el alcalde de Vigo o el de Orense iniciaban la carrera del alumbrado de Navidad, en Málaga no veremos al alcalde posando con los puntos de luz que va a instalar la empresa de iluminación cordobesa Ximénez. Al menos, no hasta que estén instalados y funcionando.

La iluminación propuesta para el Jardín Botánico-Histórico de la Concepción no forma parte de esta actuación y aún no se ha elegido la empresa que lo llevará a cabo. Concurso al que la empresa cordobesa no concurrió.