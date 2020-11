Comunicare, la clave para vender: marketing y publicidad

El tiempo pasa y los cambios se suceden continuamente. Cuando nos referimos a marketing y publicidad, quedarnos atrás se traduce en perder clientes. Por eso, en Comunicare nunca nos perdemos las novedades.

En este artículo te presentamos las tendencias de marketing que están revolucionando el mundo de las ventas.

La clave para vender: marketing y publicidad

La publicidad impresa hace ya tiempo que ha perdido su relevancia dentro del marketing. Se ha impuesto lo digital, y la tendencia es que continuará en esa línea. En nuestros más de diez años como agencia, hemos visto cómo apostar por la publicidad en línea es cada vez más rentable.

El SEO marketing está consiguiendo muy buenos resultados y todo apunta a que seguirá siendo así. Consiste en facilitarle la búsqueda, tanto en los motores como Google como de los usuarios que tienen interés en lo que ofreces.

Se trata de optimizar la presencia en Internet para aparecer en los motores de búsqueda. Cualquier negocio necesita tener un crecimiento para conseguir un público amplio y fiel. Estar en Google es la mejor forma de lograrlo.

En Comunicare una de nuestras especialidades es la captación de leads gracias a diversas estrategias, como el mobile marketing, la publicidad en redes, SEO, SEM y Google Ads. Todas las herramientas imprescindibles para hacer despegar cualquier negocio.

Tendencias de marketing

Una de las tendencias que está directamente relacionada con la pandemia es el marketing sin contacto. Invertimos más tiempo en contactar a través de pantallas, por ello es preciso que la experiencia que obtengan tus clientes cuando contacten con tu empresa vía telemática sea excelente. En Comunicare llevamos tiempo invirtiendo en este tipo de mercadotecnia.

El mobile marketing también seguirá creciendo. Las estadísticas son muy claras: desde hace ya un par de años, nos conectamos a Internet más por el teléfono que desde un ordenador. En el futuro la tendencia se seguirá acentuando.

En el marketing también está viviendo un auge (que no se acabará) la personalización de la comunicación. Es muy eficaz, por lo que, en cualquier ámbito, siempre trata a cada persona por su nombre y ofrécele lo que más le interesa. Nuestros expertos son conscientes de este hecho y así lo aplican en los contactos.

También el marketing de contenidos es una de las grandes tendencias que el próximo año acabará de consolidarse. Forma parte de los servicios SEO que ofrecemos. Tenlo muy en cuenta, pues la estrategia de llamar la atención regalando contenido de valor es una de las más eficaces, no solo haces que tu marca sea conocida, también le das prestigio.

En algunos casos, incluso es posible monetizar el contenido, que se convierte así en un activo muy rentable dentro del propio negocio. Invertir en artículos, libros, vídeos, podcasts, etc., resulta extremadamente rentable, en especial a largo plazo. Pregúntanos si tienes dudas.

La publicidad en redes sociales también es, aunque joven, una aliada de las empresas más frescas y rentables del panorama actual. Nada parece indicar que vaya a dejar de ser así. Lo que sí parece evidente es que el contenido preferido hoy es el vídeo de corta duración, en algunos casos, convertible en audio (podcast).

Los cambios no se dan solo en la parte de la oferta, en la demanda también hay una tendencia a ser cada vez más exigentes. El nuevo consumidor quiere garantías, le gusta comparar y escuchar opiniones. Cuando no está satisfecho, lo hace saber en sus redes sociales.

El mundo digital en el que nos encontramos permite a muchas personas actuar desde el anonimato, lo cual, a veces, lleva a comportamientos indeseados. El típico hater que navega por Internet buscando verter sus frustraciones a modo de injurias contra algo o alguien.

Los sistemas de reputación han cambiado, pero siguen siendo muy importantes. El prestigio social y la carta de recomendación han sido sustituidos por las reseñas y las opiniones. La función es la misma. En Comunicare cuidan al máximo la imagen empresarial para generar buena reputación.

Pequeñas y grandes empresas

Cada negocio tiene sus particularidades, y no es lo mismo si cuentas con un equipo de cientos de personas, que si tienes una pequeña empresa. Sin embargo, ofrecemos servicios de marketing y publicidad que siempre te pueden ser útiles (¡y rentables!).

No evites aprovechar estas tendencias que hemos mencionado solo porque el tamaño de tu empresa no sea el más grande. Solo necesitas adaptarte. Si tu presupuesto es más limitado, debes aceptar que tu alcance también lo será; pero eso no significa que tengas que actuar de un modo diferente.

El SEO marketing y las tendencias ganadoras están disponibles para cualquier compañía. En Comunicare disfrutamos ayudando a nuestros clientes a conseguir sus objetivos, sean del tamaño que sean.

Marketing y publicidad son potentes catapultas al éxito. Es un camino muy competitivo, pero, con un servicio profesional como el de Comunicare, te garantizas los mejores resultados posibles.