El I Concurso de Videojuegos Indies llega a su recta final con diez títulos

La semana pasada los videojuegos fueron el centro de atención en medio planeta gracias a la feria E3 2018 celebrada en Los Ángeles (EEUU), donde las grandes empresas presentaron sus novedades para los próximos años. En Málaga también tienen este mes un papel protagonista con el I Concurso de Videojuegos Indies, que llega a su recta final con la presentación de los diez títulos finalistas seleccionados de entre los 100 presentados.

El jurado tiene una tarea difícil por delante pues estos diez títulos poseen un gran nivel artístico y jugable. Esta semana deberán finalizar sus votaciones antes de que se conozcan a los tres ganadores el próximo 26 de junio.

El certamen cuenta con premios de 6.000, 3.000 y 1.500 euros para los tres primeros

Los finalistas son Super Saurio Fly (Switch y PC), un plataformas 2D desarrollado por Fraxel Games; Wizards Tourney (PC), un party-game para hasta cuatro jugadores que actualmente desarrolla A Bonfire of Souls; Song of Horror, una aventura de terror de Protocol Games al estilo Silent Hill y Resident Evil; The Lost Rupees (VR, Android), un plataformas en 3D en el que trabaja MoadStudio; Mathland (Android, iOS), una aventura educativa para niños y adultos de Educa Games; Vesta (PC, Switch, PS4, Xbox One), el título de puzzles de Finalboss Games; Phobos Vector Prime (PS4), una reinvención del género MOBA y los arcades de los 80 hecho por Gunstar Studio; Ramboat 2 (Andorid e iOS), runner de disparos influenciado por Metal Slug de Genera Games; Flynn & Freckles (PC y PS4), una aventura pirata de plataformas 3D realizada por Rookie Hero Games que bebe de los clásicos de los 90; y Seaskulls (PC), un multijugador plataformas para cuatro jugadores de Rancho Games.

