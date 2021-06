¿Conoces la mejor caseta de jardín?

Nuestros hábitos de vida han cambiado en los últimos años. Las personas han identificado ciertos factores como imputs de vida saludable y se esfuerzan por lograrlos. Uno de los más importantes es vivir en espacios con exteriores, jardines y zonas de relax.

El cuidado del jardín es uno de los hobbies que más cosas positivas ofrecen a los que lo practican. Y son cada vez más las personas que se esfuerzan por cuidar sus plantas y el césped y tener las mejores casetas de jardín para guardar su material de trabajo, usarlo como trastero e incluso como parking para el vehículo.

LIFETIME: marca líder en el sector

Si las casetas de jardín son un elemento indispensable para muchas personas, aquellas que prueban alguno de los modelos fabricados por LIFETIME experimentan todavía más los beneficios de este tipo de instalaciones.

"Se trata de la más alta gama de casetas de jardines, con calidades que sobrepasan a cualquier otro fabricante y una serie de extras inéditos en otros casos", explican en Distria, empresa distribuidora de estos modelos.

Para toda la vida

Una de las primeras virtudes de las casetas de LIFETIME es que se trata de unas estructuras que duran para toda la vida: “No se desgastan, no se decoloran, no se agrietan y soportan todo tipo de inclemencias del tiempo, desde el frío y el granizo hasta el calor”, cuentan los distribuidores de Distria: “Solemos decir a nuestros clientes que estas casetas de jardín saben cuidarse solitas y no vienen a ser un problema más en la limpieza y mantenimiento del jardín, sino a ofrecer soluciones”.

Tanto es así que la inversión se realiza una vez en la vida. Las casetas tienen una vida útil superamplia y las personas que compran casetas de jardín de LIFETIME solo tienen que comprar otra cuando desean un modelo más grande, adaptado a otras necesidades o “cuando se mudan y su primera inversión es una nueva caseta para el nuevo jardín”.

Y es que las características principales de estas estructuras producidas por la marca son llamativas por su alta calidad y su gran capacidad de resistencia.

Estas estructuras están equipadas con estanterías realizadas con acero galvanizado que vienen recubiertas con paneles de polietileno de doble capa HDPE. De este modo, se convierten en un excelente espacio para guardar cualquier tipo de materiales, ya que soportan pesos muy elevados.

Respecto a la propia arquitectura de la caseta, depende del modelo y del precio, pero la mayor parte de estas cuenta con respiradero, ventana lateral y puerta con cerradura, lo que las convierte en un elemento ideal para guardar objetos de valor como el cortacésped u otras herramientas de trabajo.

Suelo: un extra único

Si por algo destacan las casetas de jardín LIFETIME es por una característica única: el suelo de sus estructuras.

Todos los formatos de venta de la marca llevan equipado un suelo antideslizante que aporta firmeza a la estructura y mejora su usabilidad, a diferencia de otro tipo de modelos y marcas, que precisan de una adaptación de suelo de obra, aumentando así la inversión y con resultados mucho menos profesionales.