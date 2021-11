Convierte tu espacio web en un sitio de referencia de la mano de Eskimoz

Si te interesa el SEO, probablemente hayas visto algún anuncio recientemente sobre Eskimoz en las redes sociales. Álvaro Zancajo, head of sales de la agencia en España, es el protagonista de esos vídeos que se cuelan entre tus scrolls de Facebook.

Esta agencia, con gran trayectoria en Francia,llega a España para establecerse en todo el territorio eligiendo Madrid como punto de partida. Desde ahí se han expandido hacia otros lugares y hoy en día es posible contactar también con esta Agencia SEO en Málaga.

¿Qué es Eskimoz?

El SEO es un concepto que debe dominar cualquier emprendedor o empresa que quiera hacerse un hueco en internet. Y como dice la famosa frase atribuida a Bill Gates, aunque no confirmada, “si no estás en internet, no existes”, merece mucho la pena conocer al dedillo qué significa el SEO y cómo ponerlo en marcha.

Hablar de SEO es hacerlo de posicionamiento web, es decir, de todas aquellas estrategias encaminadas a que una determinada página web aparezca entre los primeros resultados de búsqueda en Google.

Zancajo, y estas sí son sus palabras, afirma que Google es el principal punto de acceso online. El buscador es la página de cabecera de cientos de millones de personas en todo el mundo, lo que obliga a conocer cómo funciona su algoritmo.

En Eskimoz trabajan a diario para ofrecer a sus clientes las mejores técnicas de posicionamiento del mercado. Esta agencia está presente en Madrid, París, Londres, Milán y Bruselas con más de 100 consultores SEO en todo el continente.

En los últimos años han logrado más de diez patentes internas sobre posicionamiento orgánico y herramientas de clasificación predicitiva. Solo en España trabajan ya con más de 70 clientes.

¿Cómo mejorar la presencia en internet de la mano del posicionamiento SEO?

Más del 93% de los usuarios de internet en España utilizan Google como buscador principal. La consecuencia de este fenómeno es que ya no basta con tener una página web y esperar que lleguen resultados, sino que hay que trabajar la presencia en internet para ser deseado por Google.

El SEO es la fórmula perfecta para conseguir visibilidad sin necesidad de pagar anuncios web ni publicidad. Con estas características parece claro que un buen trabajo de posicionamiento no es tarea fácil. Hacen falta conocimientos y mucha labor de investigación.

Agencias como Eskimoz, que se dedican de forma exclusiva al posicionamiento, garantizan resultados óptimos con sus métodos de trabajo, adecuando sus estrategias a la evolución continua de los algoritmos.

Al final el SEO no es más que otra técnica a implementar dentro de la estrategia de marketing digital y crecimiento de cualquier empresa. La elección de una buena agencia va a depender de las necesidades de posicionamiento.

¿Cuál es el trabajo de las agencias SEO?

Las empresas dedicadas a la promoción de contenidos para la mejora de la visibilidad en internet suelen trabajar con esquemas muy marcados que se basan en la auditoría SEO, la elaboración y ejecución de planes de posicionamiento, los sistemas de medición y comunicación y la elaboración de briefings con los clientes.

La comunicación entre agencia y cliente es vital para conseguir buenos resultados. Solo así se pueden definir cuáles son las acciones a llevar a cabo y qué parámetros se van a tomar en cuenta en el trabajo de métrica y análisis de los resultados.

¿Qué diferencia a una buena agencia SEO de otras empresas que trabajan en marketing digital?

Decantarse por opciones como Eskimoz, que está especializada solo en esta rama del marketing digital, es una buena alternativa. Pero si el servicio que se busca es más integral, que trate también otras estrategias como el email marketing o el trabajo en redes sociales, también se puede optar por otras fórmulas.

En ese caso habrá que decantarse por propuestas que aporten claridad. El SEO agrupa técnicas de posicionamiento muy complejas y es labor de la agencia hacerle llegar al cliente en todo momento cuál es la estrategia y que esta sea comprensible.

Este punto se retroalimenta con una comunicación fluida y métodos de trabajo personalizados. No todos los clientes tienen las mismas necesidades. Las soluciones “corta y pega” no sirven, a pesar de que haya principios generales del SEO conocidos por todo el mundo.