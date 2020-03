El ginecólogo y director médico de la Unidad de Reproducción de Centro Gutenberg, Claudio Álvarez, explica que es poco conocido el impacto en la fertilidad y en el embarazo del coronavirus.

"A pesar de no saber la incidencia o efecto real de la infección del Covid-19 en el embarazo, al ser esta una infección causada por un nuevo virus, la experiencia en anteriores infecciones por otros coronavirus solo describe un leve aumento en la incidencia de aborto espontáneo, si la infección se produce en el primer trimestre de gestación", sostiene el facultativo. Y añade que de la misma manera, se registra un aumento en la incidencia de parto prematuro y disminución del crecimiento fetal en el segundo y tercer trimestre de embarazo.

Álvarez recuerda que, según el informe emitido de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) hoy en día “no hay evidencias de que el virus se encuentre presente en material biológico reproductivo (ovocitos, espermatozoides, embriones) ni en líquidos biológicos relacionados (liquido folicular, semen), ni en secreciones genitales (vaginales, uterinas)” , lo que da tranquilidad a los profesionales a la hora de trabajar en el laboratorio de fecundación in vitro (FIV). Pero aclara que no obstante no se descuidan las medidas de protección en ningún momento.

El ginecólogo indicó que en los próximos días esa Unidad de Reproducción del Centro Gutenberg, realizará la última punción ovárica iniciada antes de instaurar las medidas de contención actuales y posteriormente los embriones obtenidos serán vitrificados (congelados) para una posterior transferencia, "sólo cuando estemos seguros de que no existe un riesgo para el embarazo, la madre y el hijo".

La clínica, para minimizar los riesgos para sus nuestros profesionales, ha potenciado el teletrabajo. Solo son presenciales las primeras ecografías de embarazo y analíticas en sangre imprescindibles. No obstante, aclaró que el centro continúa prestando servicios impostergables como es la preservación de fertilidad en pacientes diagnosticadas de cáncer que deben congelar sus óvulos antes de iniciar su quimio o radioterapia.