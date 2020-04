Coronavirus Málaga: Los bares y restaurantes creen "inviable" la apertura con las condiciones del Gobierno

Lejos de despejar de nubarrones el negro escenario en el que se encuentran los miles de empresarios hosteleros de la provincia de Málaga, el plan de desescalada anunciado el pasado martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aumenta la incertidumbre y la "indignación" de un sector particularmente perjudicado por los efectos derivados del coronavirus.

El presidente de la asociación que aglutina a buena parte de estos explotadores de bares y restaurantes, Mahos, pone el énfasis en la "inviabilidad" de aplicar las diferentes tapadas contempladas para esta actividad sin que ello implique la desaparición de miles de negocios. "El asunto lo vemos mal; ahora mismo hay mucha indignación en el sector", subraya Frutos, quien señaló que echa en falta una mayor concreción por parte del presidente del Ejecutivo sobre "cómo se va a abrir si lo que se busca es primera la seguridad sanitaria".

De manera precisa, es claro al indicar que la posibilidad de que en la primera fase de la desescalada permitir solo un tercio de la ocupación de las terrazas de estos negocios "no es viable". Menos en un escenario en el que, apostilla, "no está dando la flexibilidad que se anunció con los expedientes de regulación temporal de empleo (Ertes); la línea de ayudas ICO no llega a los pequeños empresarios y muchos no las han recibido para poder afrontar los gastos estos dos meses".

Para Frutos, lo anunciado por el Gobierno "es un ejercicio de irresponsbalidad". En este punto, confía en que pueda haber una variación en los criterios considerados por la Administración central. "Con esas medidas es inviable la apertura de un negocio de hostelería a no ser que sea para su cierre; es inviable abrir, se va a cargar un tejido productivo como el hostelero, con la consiguiente destrucción del empleo de familias que viven de él", ha subrayado.

"Tengo que tener limpio los baños, el salón, tengo que tenerlo todo listo como si tuviera 200 comensales cuando al final solo voy a poder servir a 12 o 15"

"Pagas un alquiler por el aforo que tienes dentro, la terraza es un añadido y con ese alquiler que vas a pagar a 100%, que no tiene ninguna exención, cómo puedes abrir con un 30% de terraza", se pregunta Frutos, quien incide en que frente a las reducciones de aforo y ocupación señaladas, el empresario tiene la obligación de tener su establecimiento adecuado al máximo. "Tengo que tener limpio los baños, el salón, tengo que tenerlo todo listo como si tuviera 200 comensales cuando al final solo voy a poder servir a 12 o 15; ya me dirás si es rentable, es imposible, y hablamos de que a los 15 días vas a tener la tercera parte del aforo de dentro".

El presidente de Mahos incide en ello. "Hablamos de seis meses de trabajo ficticio que van a tener los trabajadores si tenemos que acogerlos al 100%; eso es insostenible y va a abocar a miles de empresas al cierre porque no podrán sobrevivir. Lo primero es garantizar el sueldo de los trabajadores pero también la viabilidad de la empresa para que esos trabajadores se puedan incorporar lo antes posible".

La incidencia del Covid-19 sobre los bares y restaurantes es de una dimensión extraordinaria. Atendiendo a los datos oficiales manejados por la Junta de Andalucía es el sector más perjudicado por las restricciones de empleo obligadas por la ausencia de actividad.

Esta circunstancia hace que, de acuerdo con los datos de Mahos, el sector haya podido sufrir pérdidas valoradas en unos 300 millones en el primer mes de la pandemia, cifra superior con el paso de las semanas y el inicio de la temporada turística en los municipios de la Costa del Sol. La hostelería cuenta con unos 18.000 negocios en toda la provincia, de los cuales alrededor de 8.000 se encuentran emplazados en la capital.