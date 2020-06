Coronavirus en Málaga: Los curados duplican a los contagiados en el cuarto día consecutivo sin fallecidos

Buenas noticias en el balance diario de casos de coronavirus en la provincia de Málaga: el número de personas curadas duplica al de nuevos contagiados. Además, este jueves es el cuarto día consecutivo sin fallecidos, no hay hospitalizaciones y tampoco ingresos en UCI.

Las cifras siguen dando un respiro a los sanitarios y a la población en general. La pandemia continúa controlada, según los datos de la Consejería de Salud y Familias. Apenas se registran cinco nuevos contagios que son la mitad de los curados, que ascienden a nueve. En total, el acumulado de infectados desde que estalló la pandemia en la provincia hace unos tres meses es de 2.806.

Esta es la cifra de positivos confirmados por la prueba PCR, que es la que determina cuando el virus está activo y el paciente puede transmitirlo. Respecto a los enfermos que han superado la enfermedad, el total llega a 2.943, tras las nueve altas que han tenido lugar en las últimas horas.

No son los únicos buenos números. También lo es el de víctimas mortales. Por cuarto día consecutivo no hay decesos. Estos se mantienen por lo tanto en 287 desde que comenzó esta crisis sanitaria en Málaga. Y también lo son los de hospitalizaciones, que se mantienen igual que el miércoles, en 1.491 al no haber ningún nuevo ingreso. Tampoco hay variaciones en los pacientes que están en UCI, que continúa siendo 168.

En tiempo real, los hospitalizados en centros de la provincia son 17, de los que cuatro están en Cuidados Intensivos. Un dato que comparado a los 178 y 56 enfermos, respectivamente, que había el 21 de abril pone de manifiesto el retroceso del virus y la disminución de la presión asistencial.

Hay que tener en cuenta que hasta entonces, la Administración sanitaria ni siquiera facilitaba estos datos, quizás para no generar alarma por el importante número de personas hospitalizadas. De hecho, entonces, todas las camas de hospitalización y UCI que se iban creando para dar respuesta al Covid resultaban escasas en cuestión de días por el incremento constante de casos.

Ahora que la situación parece estar bajo control, los sanitarios no se cansan de apelar al cumplimiento de la distancia de seguridad, la frecuente higiene de manos y el uso de mascarilla.