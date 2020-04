Coronavirus en Málaga: Piden que se contrate el personal "necesario" de Limasa para desinfectar la ciudad

La sección sindical de CCOO en Limasa III ha criticado que "falta mano de obra", incidiendo en que ahora, en el actual estado "de riesgo de contagio por coronavirus y cuando más falta hace la limpieza y desinfección de las calles, mobiliario público y contenedores de recogida de RSU" de la ciudad es "cuando más patente se están haciendo las carencias".

Han señalado desde CCOO en un comunicado que la contratación que demanda este Comité de Empresa está pactada en el convenio 2019/2022, "en el que figura que se debe contratar a los eventuales de fin de semana, y a las personas trabajadoras fijas de sábados, haciéndoles una ampliación a domingos y festivos".

No obstante, han añadido que "lo firmado no se está cumpliendo porque, según la empresa, no es necesario". Una respuesta que, a juicio de CCOO, "se contradice con la realidad, puesto que la plantilla de Limasa III se encuentra completamente desbordada, debiendo realizar sobreesfuerzos y exponiéndonos al contagio más tiempo del necesario debido a la insuficiencia de personal".

Han lamentado, de igual modo, que a primeros de marzo la empresa comunicó que no contrataría a más personal procedente de la bolsa para ampliaciones de lunes a viernes "por considerar que la plantilla estaba al completo".

En este sentido, desde CCOO han precisado que tras realizar un sondeo por todos los centros de trabajo, el comité de empresa ha comprobado "que la realidad es bien diferente, y que la sobrecarga que denuncia la representación de las personas trabajadoras durante los fines de semana y festivos se hace extensiva a la jornada de lunes a viernes, por lo que se ha procedido a denunciar la situación ante la inspección de trabajo el pasado 6 de marzo".

"Ahora, un mes después, la empresa se contradice y comunica a la representación sindical que las contrataciones no se van a realizar porque se trata de un personal no contemplado como esencial en el último Decreto publicado por el Gobierno", han señalado.

Por otro lado, han señalado que "al incumplimiento" de la contratación acordada en el citado convenio, "se une la situación irregular en la que se encuentran varios miembros del personal". Desde CCOO, han recordado, "ya se emprendieron acciones ante la inspección de trabajo, denunciado irregularidades tales como el hecho de que existen personas con varios contratos simultáneos en la misma empresa".

Por ello, CCOO insta al Ayuntamiento de Málaga y a la empresa Limasa III "a que realice las adecuadas contrataciones que tan urgentemente necesita la ciudadanía malagueña, y que cumpla así con lo recogido en el convenio 2019-2022".