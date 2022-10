Cortes de tráfico previstos este domingo a partir de las 9:30 por la carrera urbana Ciudad de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, ha informado de que el domingo, a partir de las 8:30, se procederá al corte de tráfico en determinadas calles de la ciudad por donde discurre la carrera urbana Ciudad de Málaga.

La carrera de 10 kilómetros partirá a partir de las 9:30 con el siguiente recorrido: avenida Andalucía, Plaza Poeta Manuel Alcántara, avenida Andalucía, Plaza Manuel Azaña, calle Virgen de la Cabeza (vial de servicio), Obispo Ángel Herrera Oria, c/ Hilera, Puente de la Esperanza, c/ Manuel José García Caparros, Pasillo Santa Isabel, avenida de la Rosaleda, avenida Fátima, Pasillo Guimbarda, Pasillo Santo Domingo (punto de unión con la carrera de 4 kilómetros), Pasillo Matadero, avenida de la Aurora, glorieta Albert Camus, avenida de la Aurora, c/ Escultor Palma Burgos, avenida de Andalucía, Plaza del Poeta Manuel Alcántara y avenida de Andalucía.

Por su parte, la carrera de 4 kilómetros saldrá a partir de las 10:15 horas con el siguiente recorrido: avenida Andalucía, Plaza del Poeta Manuel Alcántara, avenida Andalucía, c/ Alcalde Tomás Domínguez, c/ Hilera, Pasillo Santo Domingo, Pasillo Matadero, avenida de la Aurora, glorieta Albert Camus, avenida de la Aurora, c/ Escultor Palma Burgos, avenida de Andalucía, Plaza del Poeta Manuel Alcántara y avenida de Andalucía.

En cuanto a los autobuses de la EMT, todas las líneas que discurren por el trazado previsto de la prueba sufrirán alteraciones de horarios y recorridos.

Por otra parte, el sábado, el domingo y el lunes, se procederá a ocupar el carril derecho sentido centro de la avenida Juan Sebastián ElCano (a la altura del número 133) para la ejecución de obras de saneamiento. Se prevé que las actuaciones de reasfaltado tras la ejecución de las obras finalicen sobre las 12:00 horas del lunes 24.

Se recomienda evitar la circulación en estas zonas durante las horas indicadas y atender en todo momento las indicaciones de Policía Local.