La Costa del Sol lleva a la World Travel un despliegue “sin precedentes”

Un despliegue “histórico y sin precedentes”. Así acudirá Turismo y Planificación Costa del Sol a la próxima edición de la World Travel Market (WTM) de Londres, una cita turística internacional donde tiene el objetivo principal de recuperar cuota en el mercado británico, el principal emisor internacional para el destino malagueño que hasta agosto ha sufrido un descenso del 4,75% en viajeros hoteleros.

El presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, informó este martes en rueda de prensa de la presencia en esta feria londinense, a la que la empresa pública lleva por primera vez un expositor propio, de 195 metros cuadrados, para incrementar su visibilidad y dentro de una estrategia de mejora de los números en este emisor, que supone más del 30% de las llegadas internacionales al destino.

“Vamos a Londres con más fuerza que nunca y con el objetivo claro de seguir trabajando en la gestión de la estacionalidad. Somos un destino claramente renovado, con un enorme atractivo también en temporada baja y vamos con la idea de captar más negocio”, explicó Bendodo, quien compareció junto a los presidentes del Foro de Turismo Costa del Sol, José Carlos Escribano, y de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón Suñé.

A la presencia de la Costa del Sol se suma la que tendrá, como siempre, en el expositor de Andalucía de la WTM, junto a los otros siete patronatos provinciales de turismo. Pese a los recelos y críticas del PSOE y la Junta, Bendodo incidió en que este despliegue busca captar más negocio, además de atender a una demanda “histórica” de los empresarios malagueños.

Expositor propio "Estamos en un sitio muy pequeñito y ahora vamos a sumar", asegura Bendodo

El también presidente de la Diputación indicó que en cada feria turística siempre se comenta cómo otros destinos competidores como Canarias o Baleares acuden con un stand propio y la Costa del Sol no, sino que “va en otro que no se corresponde con su dimensión turística”. “Estamos en un sitio muy pequeñito y ahora vamos a sumar, no a restar, sumamos para multiplicar”, enfatizó.

A su juicio, compartido por el empresariado, la Costa del Sol debe acudir con una zona “acorde a otros destinos”, más aún teniendo en cuenta que es “la principal marca turística de Andalucía”. Bendodo aclaró en su intervención que el destino Málaga “no rompe ningún consenso ni ninguna estrategia sino que sumamos para ser más eficaces aún”.

España es el primer destino para los viajeros británicos y Andalucía es líder en la península y dentro de esta región dos de cada tres turistas eligen la Costa del Sol. Hasta agosto se recibieron 674.016 viajeros hoteleros, un 4,75% menos.

Escribano y Callejón, satisfechos porque la Costa del Sol tendrá más visibilidad

Pese a ello, continúó Bendodo, Reino Unido sigue siendo el primer emisor internacional para el destino, de ahí que se acuda con un “amplio espacio profesional y una agenda mucho más intensa que otros años con el objetivo de recuperar cuota debido a la situación excepcional del mercado británico”.

Por su parte, tanto Escribano como Callejón destacaron que la Costa del Sol está “de enhorabuena” por acudir con un stand que le dé más visibilidad al destino, acorde a su importancia en el mercado británico.

Escribano detalló que hace ocho años realizaron la propuesta de acudir con un expositor propio y estuvo a punto de materializarse pero finalmente no se logró. “Ha habido un consenso unánime de todos los sectores de la industria turística, ha sido una apuesta privada-privada que hemos trasladado de manera formal a la parte pública”, apostilló.

En su opinión, la capacidad de liderazgo de la Costa del Sol “se demuestra cuando las cifras no vienen de cara”. “Esto nos hace repensar nuestra estrategia y aparecemos con una potenciación clara. Sería una irresponsabilidad, como destino líder, que no pusiéramos en valor todo lo que tenemos para recuperar volumen en el principal emisor”, concluyó el presidente del Foro de Turismo.