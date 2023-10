Cotejan datos de ADN en el caso de la bebé hallada en Málaga para localizar a sus padres

Los datos de ADN de la bebé recién nacida encontrada en Málaga el pasado sábado están siendo cotejados en la base de datos para conseguir una identificación previa. Por ahora no se conoce la identidad de quién lo ha abandonado.

En este sentido ha informado, ante preguntas de los periodistas, este martes en Granada el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha acompañado a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, en dos actos y después ha presidido en esa ciudad los actos conmemorativos del Día de la Policía Nacional en Andalucía Oriental.

Preguntado por datos en torno al caso de la bebé ha dicho: "Se están cotejando con la base de datos del ADN y evidentemente hasta que no haya una identificación previa, pues ahora lo que procede es la atención desde el punto de vista que debe dispensarse. Pero no hay ahora mismo ninguna identidad de quién puede ser la persona que ha abandonado al bebé".

Cuando se le ha cuestionado por la salud de la bebé, Pedro Fernández ha asegurado: "Hasta donde yo sé, parece que sí, estaba en buenas condiciones".

La bebé fue encontrada por un particular en la mañana del pasado sábado, 14 de octubre, en la calle Actriz La Tirana de Málaga capital. Según el alertador, la bebé estaba en el suelo abandonada y llorando.

El servicio Emergencias 112 Andalucía activó entonces al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que envió una UVI móvil a la zona, y a Cuerpo Nacional de Policía y a la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma. Fueron los agentes los que realizaron el traslado de la bebé al Hospital Materno Infantil para su atención médica.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que se trata de una recién nacida que todavía tenía el cordón umbilical, está en buen estado y quedó ingresada en el centro sanitario para hacerle las pertinentes pruebas médicas.

Al ser descubierta por un particular, fue tapada inmediatamente para que no tuviera frío y cuando los sanitarios le han dado algo de alimentación "ha sido aceptada inmediatamente y con ganas", precisaron entonces las mismas fuentes consultadas, por lo que aseguró que todo marchaba bien y no se temía por su vida.