El Covid sigue estable en Málaga y por lo general se manifiesta de forma leve

El Covid sigue "estable" en Málaga, pero por lo general cursa de manera "leve". Es la percepción que tienen los médicos de familia. Dado que ya sólo se hacen las pruebas a mayores de 60 años y personas de riesgo, la tasa no refleja todos los casos. Hay más de los que recogen las estadísticas. Sin embargo, según destacan los profesionales, "gracias a la vacuna, los pacientes pasan la enfermedad con poca intensidad". Las cifras oficiales indican que la provincia -con 388,1 positivos por 100.000 habitantes- tiene la incidencia más baja de Andalucía, cuya media es de 539,1.

Un especialista explicaba que se ha registrado un "ligero aumento, aunque no preocupante" de las hospitalizaciones. "Pero hay una diferencia abismal con el inicio de la pandemia, porque aún ingresados, la mayoría de los enfermos no requieren ni respirador ni UCI", acotaba.

Ahora, dado que la patología se sufre de forma más leve, el peso de la asistencia recae en los centros de salud. Y a veces ni eso. "Hay muchos casos banales que ni se declaran ni precisan atención", comentaba. Las personas se hacen un test porque tienen síntomas parecidos a los de un resfriado y aunque den positivo, si no están mal, ni siquiera lo comunican a su facultativo.

"Aunque no se conocen todos los casos porque no se hace la prueba a todo el mundo, percibimos que el Covid está estable", señalaba un médico de familia. Explicaba que, aparte de la agenda diaria de pacientes, tienen un listado con personas sospechosas de tener el virus que no consiguen cita, para que sean llamadas en el día o, como mucho, en la jornada siguiente. "Cuando hay mucho Covid, ese listado se dispara. Ahora, sin embargo está normal. De ahí se puede inferir que está estabilizado", apuntaba.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, señaló que se están produciendo "dientes de sierra, con tendencia a la baja". Hay que tener en cuenta que Sevilla y Córdoba registraron un incremento de la incidencia tras la Feria y la fiesta de los patios, pero que en el caso de Málaga, las cifras han estado más estabilizadas en las últimas semanas.

Aunque con casos por lo general leve y con tendencia descendente, Aguirre pidió "prudencia" porque el virus "ha venido para quedarse y la lucha continúa". Por eso, el consejero insistió en que quienes presenten sintomatología respiratoria guarden reposo en casa y, si salen, lo hagan con mascarilla para no contagiar. Además, insistió en que esta protección es especialmente importante para que las personas vulnerables no contraigan el virus y que sigue siendo obligatoria en residencias, centros sanitarios y otros espacios sociosanitarios.