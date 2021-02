El Covid cumple un año en Málaga con 83.754 infectados

Ya ha pasado un año. En este tiempo ha habido tres olas, 83.754 contagios, 53.955 recuperados y 1.393 fallecidos. Antes no se usaban los cierres perimetrales, ni el confinamiento, ni las mascarillas, ni el gel hidroalcohólico... La gente se hacinaba en eventos masivos, se abrazaba cuanto le apetecía, disfrutaba de largas charlas en los bares sin distancia social y sin aforos... Pero eso era antes... Cuando el Covid 19 era un problema para Wuhan, una localidad china a miles de kilómetros de España. Pero a finales de febrero de 2020, se detectaron los primeros contagios de coronavirus en Andalucía y todo cambió.

Fue el 26 de aquel mes. Era un paciente de 62 años, con una neumonía, ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Tirando del hilo, los facultativos determinaron que el enfermo había contraído el virus en Marbella. Ocurrió en un contacto que el hombre tuvo a finales de enero con una pareja asiática en una oficina bancaria de la localidad malagueña.

Los expertos en salud pública empezaron a confirmar que el virus de Wuhan había llegado a Andalucía. El 28 de febrero se constaba que otras tres personas de Marbella relacionadas con el paciente ingresado en Sevilla y que presentaban neumonía también estaban infectadas. Y que una cuarta, residente en Fuengirola, era positiva en Covid. Esta última no tenía relación con los tres casos anteriores, sino que había contraído el virus en un viaje a Italia, que en ese momento era la zona caliente de la pandemia en Europa. Estos cuatro contagiados fueron aislados en sus casas en la Costa del Sol.

Esos fueron los primeros cinco infectados registrados: el de Sevilla, los tres de Marbella y el de Fuengirola. Un año después ya van casi 84.000. Aunque hay más, porque sobre todo al principio se hacían menos test y muchos casos asintomáticos pasaban inadvertidos.

Pocos días después, el 13 de marzo de 2020, se registró el primer fallecimiento con Covid del que se tenga constancia. Era un hombre de 70 años, con patologías previas y que llevaba unos dos meses ingresados en el Hospital Vithas Xanit Internacional de Benalmádena. Una semana después moría el primer ingresado en el Clínico con Covid. Ironías de la vida, fue el jefe de Anestesia de ese hospital, José Sarmiento.

Y por esos días también se producía en el Materno el primer ingreso de un niño con Covid, trasladado desde el hospital Costa del Sol. El miedo cundió. Afortunadamente, luego se constató que el virus atacaba muy poco en edades pediátricas.

Pero en estos últimos doce meses, han fallecido 1.393 personas y 6.922 han tenido que pasar por un hospital debido a su gravedad. Además, los profesionales de los centros sanitarios han sudado bajo los epis, han soportado tres olas, han rastreado contactos como si fueran detectives y han tenido que reinventarse para responder a una crisis sanitaria sin precedentes en el último siglo.

“Lo peor de este último año fueron los primeros meses de la pandemia;la incertidumbre. Teníamos que tomar decisiones continuas y cambiantes. Tomabas una decisión por la mañana y tenías que reevaluarla dos horas después”, recuerda el jefe de Neumología y coordinador del área de hospitalización Covid del Hospital Clínico, José Luis Velasco.

¿Y lo mejor? “La respuesta de los profesionales. Me quedo con eso. Estuvieron en la primera ola cuando había aplausos. Y en la segunda y en la tercera, cuando ya nadie aplaudía”, sostiene.

Apunta que el Clínico ha sido el hospital que más pacientes con Covid ha atendido y que en esta tercera ola ha llegado a tener ingresados 271 enfermos con el virus; casi la mitad de la capacidad del centro sanitario. “Me sorprende la capacidad de adaptación del hospital y cómo la gerencia ha sabido gestionarlo. Los compañeros han aguantado todos; no sólo los neumólogos e internistas [las especialidades más afectadas por el Covid], sino todas las especialidades y todas las categorías. Es para hacerles un monumento”, destaca. Respecto a la transformación que han tenido que improvisar contrarreloj los centros sanitarios para adaptarse a la presión asistencial y al doble circuito a fin de proteger del virus a los pacientes no Covid, reflexiona que “es digno de un estudio de gestión hospitalaria”.

Velasco es apenas uno de los los cientos de profesionales que se ponen el EPI cada día, mientras algunos negacionistas en la calle rechazan usar mascarilla. Trabaja en el epicentro de la asistencia a los contagiados con el virus. “No me gusta ponerme el EPI porque cuando te lo quitas estás empapado. Pero me encanta trabajar en el área Covid con mis compañeros”, asegura. Admite que al comienzo de la pandemia, allá por los meses de marzo y abril, había temor entre los profesionales. “Existía entonces cierto miedo porque no sabíamos lo que iba a ocurrir. Había muchas incertidumbres y pocas certezas;lo que generaba intranquilidad.

Expertos confían en que la vacunación frene la cifra de fallecidos, el 90% mayores de 80 años

Tras un año de intenso trabajo, sostiene que ahora están más preparados. “Porque prevemos lo que puede venir. Sabemos que cuando suben los contagios, luego aumentarán las hospitalizaciones”, comenta.

En general, todos los centros sanitarios se han transformado. Han sacado servicios fuera de su ubicación habitual y han creado camas hasta en las cafeterías. Incluso han logrado que –por imperiosa necesidad del Covid– se hayan desbloqueado obras pendientes para ganar capacidad asistencial. Es el caso de la ampliación de las UCI del Clínico y del Regional, la obra de las Urgencias de este último hospital, la apertura de la hospitalización del comarcal del Guadalhorce, la puesta en marcha del Chare de Estepona o la reactivación del proyecto para ampliar el Costa del Sol de Marbella.

El Regional también ha compartido junto al resto de los hospitales públicos y privados el peso de dar respuesta a la pandemia. Desde este centro sanitario se ha coordinado la preparación de los recursos extraordinarios a nivel provincial –como el hospital auxiliar de Carranque– por si fueran insuficientes las camas incrementadas en los centros hospitalarios existentes.

También la atención primaria –que ahora centra sus esfuerzos en la vacunación anticovid, los rastreos y en seguir atendiendo como antes al resto de las patologías– ha jugado un papel fundamental a la hora de atajar la propagación del virus. Han tenido que readaptarse con las consultas telefónicas, el doble circuito y la realización de PCR.

Tras un año de duro trabajo y con la experiencia de prestar asistencia en el epicentro de lucha contra el Covid, Velasco es moderadamente optimista. Precisa que en torno al 90% de los fallecidos eran mayores de 80 años. Como esa es justamente la franja de edad en la que más avanzada está la vacunación, estima que esa inmunización “nos va a ayudar” a controlar el virus. Luego recuerda:“He visto a personas con más de 80 años, autónomas, felices...” La entrevista de este reportaje es telefónica. La comunicación se interrumpe. Parece un problema técnico. Pero no. Es la emoción del neumólogo que lo deja unos instantes sin palabras. Luego sigue:“...y una semana ó 10 días después habían fallecido”.

Por eso, este especialista insiste en que deben mantenerse la distancia social, la higiene de manos y el uso de mascarillas. Incluso en aquellas personas que están vacunadas con las dos dosis. El facultativo no descarta una cuarta ola. Pero remarca que de la vacunación y de la responsabilidad de todos depende de que no se produzca.