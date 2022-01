El Covid en residencias de Málaga está bajo control “salvo brotes puntuales”

La pandemia deja a diario muchas noticias negativas. Pero también hay algunas positivas. La realidad en las residencias en los últimos meses es una de estas últimas. Porque según destacan responsables del sector, “salvo brotes puntuales”, el Covid está bajo control en estos centros sociosanitarios. Cuando la pandemia entró en la primavera de 2020, causó estragos entre los ancianos ingresados en residencias. Y así siguió hasta que la vacunación comenzó a surtir efectos ya a principios de 2021. Porque según profesionales del sector, la vacuna ha sido la clave por la que en la actualidad los contagios en esos centros no son generalizados como antes y además, en aquellos en los que entre el virus, no es tan letal como lo era al principio.

Según datos de la Junta de Andalucía, en la actualidad en las residencias de la provincia hay unos 500 residentes positivos y en torno a 300 trabajadores infectados. Pero el coordinador Covid en estos centros, Juan Carlos Morilla, asegura que la situación dista mucho de los primeros meses de la pandemia, cuando los ingresos hospitalarios y las muertes eran muy frecuentes. “Ahora casi todos están vacunados con las tres dosis y hospitalizaciones hay muy poquitas”, afirma. Concreta que del medio millar de ancianos contagiados, apenas hay 10 ingresados en un hospital y que por lo general suele cursar de forma leve. Tras recordar que son personas con una medida de edad de 86 años y con muchas patologías, insiste en que ahora el Covid “genera pocos ingresos y no mucha mortalidad”.

El representante en Andalucía de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Manuel Fuentes, coincide:“La situación en las residencias, salvo brotes puntuales, está controlada. La vacuna ha demostrado ser una herramienta muy eficaz”. “Y agrega que “la situación no es grave como al comienzo, cuando era dramática. Ahora es completamente distinta”, insiste. Añade que además ahora hay un mayor conocimiento de las medidas preventivas a aplicar para atajar la propagación del virus.

Fuentes recordó que antes de la vacunación, la mortalidad con Covid “era enorme”. Sin embargo ahora –dado que ancianos y trabajadores están inmunizados–, la mortalidad ha caído, situándose prácticamente en niveles prepandemia. En la misma línea, Morilla dice:“No tengo la impresión de que fallezcan más residentes que antes de la pandemia”. Según datos oficiales, desde marzo de 2020 han fallecido en residencias de la provincia de Málaga un total de 366 personas ingresadas.

Los residentes y trabajadores de estos centros fueron los primeros por los que comenzó la vacunación junto con los profesionales de la sanidad dado que eran los colectivos más frágiles y expuestos. La inmunización comenzó en este sector el 27 de diciembre de 2020. En la actualidad, casi el 100% de los ancianos está vacunado ya con la tercera dosis. Y también están inoculados con este refuerzo más del 98% de los trabajadores. Los empleados que no se quieren vacunar –y que según la legislación no pueden ser obligados a ello– son colocados en puestos en los que no tengan contacto con los residentes. Fuentes apuntó que la asociación está en “absoluto desacuerdo” con que haya trabajadores no vacunados, pero recordó que no pueden forzarlos.

También hizo hincapié en que las residencias son centros de convivencia y que las medidas preventivas no deben ser extremas ni generalizadas, sino adecuadas a la realidad de cada centro en particular y ponderadas para “conciliar la seguridad de los residentes con su calidad de vida”. En este sentido, recuerda que un aislamiento prolongado en estas personas causa un gran sufrimiento que es detonante de problemas graves en su estado de salud. “Porque la ruptura con la familia les causa un sufrimiento enorme”, agregó Fuentes, quien remarcó que las medidas preventivas y la vacunación “están funcionando”.