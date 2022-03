Sale de Cracovia para Málaga el autobús con 47 ucranianos fletado por un empresario

El autobús con 47 plazas alquilado por un empresario de Málaga ha partido desde Cracovia (Polonia), una ciudad en la que se han levantado campamentos de refugiados, hacia esta provincia con todas las plazas ocupadas por familias ucranianas que huyen de la guerra.El vehículo, que se encuentra actualmente en Francia –donde harán noche los ucranianos- y prevé llegar a la Costa del Sol este lunes o este martes, traslada en una gran mayoría a mujeres y niños que están huyendo de su país tras ser invadido por tropas rusas.El autobús ha sido alquilado por Vicente Jiménez Ifergan, un coleccionista de arte fenicio que se ha hecho cargo de todos los costes y que ha ido mostrando en sus redes sociales su periplo en la frontera ucraniana, así como las primeras dificultades para reunir y convencer a la gente y su ilusión por alcanzar su objetivo.“Ha sido un placer ayudaros a todos. Espero que os ocupéis de ellos bien, en Málaga, yo he hecho todo lo que he podido”, dice Ifergan en uno de los vídeos que ha subido a su perfil de la red social Instagram, en el que se despide de las familias ucranianas con un “espero que todo vaya bien y tengáis un buen viaje”.En principio, la intención de este empresario –que tiene un hijo ucraniano- era recoger a una familia de amigos para sacarlos de la zona de conflicto, pero al llegar a la frontera y ver la situación de los campos de refugiados, decidió hacer “todo lo que estuviera en su mano” para ayudar a más familias, por lo que se trasladó hasta Polonia.En otros vídeos de sus redes sociales se puede observar como habla y bromea con algunos niños pequeños en el interior del autobús con algunas palabras en ucraniano o cómo se despide y les desea mucha suerte a los ocupantes del vehículo antes de partir, comunicándose con ayuda de una joven ucraniana que traduce su español.En uno de sus últimos vídeos, Ifergan –que continúa en Cracovia y no viaja en el autobús- asegura que el primer autobús ya se ha completado y que hay otras 100 personas esperando, por lo que pide la ayuda de otros voluntarios de Málaga para financiar otro autobús, aunque resalta que si no se consigue, él pagará otro vehículo.