Cristina Gallach: "Queremos consolidar el audio como un sector económico potente"

Cristina Gallach (Barcelona, 1960) es comisionada especial para la Alianza para la Nueva Economía de la Lengua. Viene de participar en Prosodia, encuentro global de audio en español celebrado en Málaga este jueves y viernes, en el que ha explicado una de las iniciativas más recientes del gobierno central aplicada a esta materia: Espacio Audio. Un programa que se enmarca dentro del PERTE y que contempla una inyección financiera de 160 millones de euros a empresas del sector a través de préstamos.

¿Cuáles son las principales líneas de actuación de Espacio Audio?

Nuestros objetivos son impulsar el mundo del audio en sus distintas vertientes para consolidarlo como un sector económico potente, expandirlo internacionalmente, establecer alianzas con Iberoamérica, crear una red de entidades estructuradas a través del fomento del asociacionismo e incentivar el desarrollo profesional de los trabajadores que pertenecen a él. Todo, por supuesto, con la mirada puesta en la lengua, que es lo que une a las distintas partes de Espacio Audio y del PERTE de la Nueva Economía de Lengua, que se marca además como misión el desarrollo del español y las lenguas cooficiales. Podría decirse que nuestros tres pilares fundamentales son los colectivos y empresas que trabajan el pódcast; la música en español, tanto en vivo como en streaming; y la industria del audiolibro.

Planean desembolsar 160 millones en forma de préstamos en condiciones favorables. ¿Hacia qué ámbitos irán dirigidos en específico?

Estos 160 millones los hemos presupuestado después de estudiar con el sector lo que necesita y pertenecen a la segunda fase de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que esperamos recibir en 2024. De momento, es una cantidad inicial y no excluimos que más adelante pueda haber más. Con ellos, las empresas podrán conseguir crédito con condiciones blandas y acometer las reformas que necesiten. Estarán en disposición, sobre todo, de seguir invirtiendo en tecnología, que es una parte muy importante para generar productos de buena calidad. Es de destacar también que es la primera vez que desde el gobierno de España se diseña un plan financiero para apoyar al sector. En este caso, Espacio Audio surge de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Cultura, porque las empresas necesitan liquidez para seguir creciendo y porque creemos que es bueno que tengan un acompañamiento institucional.

El ecosistema digital se caracteriza por ser una suerte de ciudad sin ley. Proponen mejoras en el marco regulatorio. ¿Cuáles son las acciones prioritarias en este sentido?

Nuestra línea de trabajo en esta materia pasa por identificar aspectos a mejorar. Esto requiere que ambos ministerios escuchen las necesidades de los actores implicados para actuar en esa línea, porque este tipo de reformas son complejísimas. Ahora tenemos un mecanismo de diálogo que antes no existía. En el caso de la música, por ejemplo, tenían comunicación con Cultura para tratar temas de derechos de autor o con grandes empresas a cargo de producciones, pero con Espacio Audio aspiramos a que sea estructural, queremos llegar más lejos.

Proponen tejer alianzas con países de América Latina para aumentar el público objetivo, pero también son competencia. ¿Cómo es posible mantener ese equilibrio?

Es posible gracias a la unión que nos proporciona la lengua. Si algo hace fuerte al español, es que lo hablan 600 millones de personas en todo el mundo y que sigue creciendo en número. Pensar que España puede fortalecer por sí sola esto es un poco optimista. Tenemos que ir de la mano de otros países, instituciones y organismos latinoamericanos. Aparte de para lograr una economía de escala, porque estos territorios también tienen un gran movimiento en este sector. Mexico posee un tejido de creadores de pódcast importantísimo, Colombia es una potencia en la música, Argentina está muy avanzada en software informático. Otro de los objetivos es crear un foro iberoamericano de empresas vinculadas al audio. Piensa que un producto musical en español es capaz de entrar en mercados de Estados Unidos y de otros países y convertirse en un éxito.

¿Qué papel juegan las lenguas cooficiales dentro del proyecto?

Nosotros, en el ámbito de la movilización de recursos dirigidos al audio, la música o la inteligencia artificial, no concebimos no tener una mirada inclusiva con las lenguas cooficiales. Con el español, pasa una cosa: está presente en el ámbito digital en menor medida que el inglés, pero está presente; lo que hay que hacer ahora es empujarlo para que en origen las acciones se hagan en esta lengua, no que se traduzcan, así se pierden muchos matices. No queremos que el español sea una lengua de segunda. Pero es que las lenguas cooficiales ni siquiera son de segunda, a algunas, si no se las apoya, no van a estar presente en el ámbito digital. Esto es algo que nos recuerda mucho la UE, que vigila el estado de salud de todas las lenguas de Europa. En España, esto es muy importante para el euskera o el gallego; el catalán ya ha recibido inversión pública del gobierno autonómico en el pasado para estos fines.

¿Cómo ve el futuro inmediato del sector?

Muy bien. Creatividad no falta, dinamismo tampoco; pero necesitamos más profesionalización, formación, internacionalizacion y estructuras de diálogo con las administraciones. El crecimiento de la iniciativa privada requiere de un acompañamiento institucional para que produzca el máximo impacto.