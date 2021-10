Cs convoca un consejo extraordinario de Deportes y Eventos para destituir a Paradas Romero

Ciudadanos Málaga celebrará este miércoles un consejo extraordinario de Deportes y Eventos para destituir a Paradas Romero. La decisión del partido naranja se conoce después de que el ex árbitro fuera condenado al pago de una multa de 1.080 euros por tres delitos leves de coacciones, al considerar que realizó llamadas con número oculto, en las que tras unos tonos, colgaba, al edil no adscrito Juan Cassá y a dos asesores de este.

El pasado sábado, Ciudadanos emitió un comunicado en el que se daba a conocer la decisión tomada "de común acuerdo entre los niveles local, provincial y nacional", para cesar a Paradas Romero, después de no presentar su renuncia voluntaria tras conocerse su condena.

Dicha decisión, aclararon, "tenía muy presente la relevancia de la petición de libre absolución por parte de la Fiscalía, tal y como se hizo público ayer en tanto se seguía trabajando en la mejor de las soluciones desde la convicción de que ésta redundaría en una mejor defensa jurídica y evitaría daños a la ciudad, la institución y el partido". Además, según ha confirmado la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, de momento no se nombrará "a nadie" en sustitución de Paradas Romero. "No se ha pensado en ningún sustituto ni va en ese orden del día y, de momento, es algo que no está en nuestra agenda", ha señalado.

Pese a que esta condena se haya producido después de la petición de absolución por parte de la Fiscalía, según se considera acreditado en la sentencia, entre los días 4 de mayo y el 30 de julio de 2020, el acusado efectuó llamadas desde su número de teléfono "con la intención de perturbar la liberad de actuación de los denunciantes". En total, Cassá recibió 41 llamadas en oculto, otro de los denunciantes, asesor del anterior, recibió 87; y la última, también colaboradora, un total 42 llamadas. Cabe recordar que la resolución no es firme y la defensa del denunciado pretende recurrirla.

Está previsto que José Luis Paradas Romero, junto a su letrado, Rafael Mesa López, comparezca también este mismo miércoles ante los medios de comunicación.