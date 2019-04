Cs lleva una moción al Ayuntamiento de Málaga para “tocar los cojones”

Federico Trillo pensó que el micrófono de la Presidencia del Congreso de los Diputados estaba cerrado, pero no lo estaba. Esa fue la primera ocasión en la que tuvo repercusión mediática lo que muy probablemente piensan muchos políticos pero nadie se atreve a verbalizar abiertamente. Su "manda huevos" protagonizó la primera gran pillada de un mandatario municipal.

Salvando las distancias y bajando de la esfera nacional a la local, algo semejante le ha acabado ocurriendo al grupo municipal Ciudadanos al desvelarse que una de las mociones presentada para su debate en la próxima Comisión de Economía y Hacienda incluye una frase que de haberse percatado nunca se habría escrito. En la tercera página de la iniciativa, más precisamente en el segundo párrafo de la misma, puede leerse de manera clara y entre paréntesis la siguiente afirmación: "Creo que en eso son bastante escrupulosos, pero básicamente es por si quieres tocar los cojones".

No se precisa a quién va dirigida tal propuesta, aunque en este caso hay un margen más bien escaso. O es al portavoz de la formación naranja, Juan Cassá, o al número 2 del mismo, Alejandro Carballo. De hecho, la iniciativa cuenta con la firma de ambos ediles. El contundente mensaje aparece escrito en el marco de la primera de las exigencias que se hace al equipo de gobierno del PP con la moción, en el sentido de "conocer el grado de aplicación, en lo que a contratación se refiere, de la normativa a la que estamos haciendo referencia repetidamente a lo largo de esta moción". Y la misma no es otra que la Ley de Contratos del Sector Público.

Fuentes de la organización naranja han explicado que la aparición de esa frase se debe a un error. "Erratas y fallos hay en todas partes. Y duendes de imprenta también. No solo en periódicos o webs", han afirmado, al tiempo que han insistido en que ese mensaje "no es sinónimo de nada; sólo una simple anotación que no debía ir".

El texto de Cs forma parte del paquete de mociones a la Comisión de Economía, que tendrá lugar el martes de la semana que viene y que esta misma mañana fue enviada a los grupos municipales. La literalidad de lo escrito viene a poner de relieve el ambiente que en las últimas semanas parece presidir las relaciones entre Cs y el PP, hasta no hace mucho socios de investidura. La misma quedó definitivamente rota después de que el alcalde, Francisco de la Torre, se negase a destituir a los concejales de cruz de Humilladero, Teresa Porras, y de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, después de que fuesen llamados a declarar como investigados por el caso Villas del Arenal.