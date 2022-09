Cs vota con la oposición y piden al equipo de gobierno limpiar más los barrios de Málaga

El sentimiento de que al centro de la ciudad se le da mucho más mimo que al resto de barrios de Málaga se ha extendido de los grupos de la oposición del Ayuntamiento a Ciudadanos, socio de gobierno del PP en La Casona del Parque. Una moción en la que Unidas Podemos criticaba la desatención de Puerta Blanca ha acabado extendiéndose a la falta de limpieza y baldeo del resto de los barrios.

"Se puede mejorar la limpieza y los baldeos en los barrios, hay que cumplir con los horarios de limpieza", ha asegurado Noelia Losada, portavoz de Cs en la comisión de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Málaga.

El grupo municipal socialista ha apoyado la moción, como no podía ser de otra manera después de que lanzase hace unos días su campaña 'quiero mi barrio limpio como calle Larios' y que desató un cruce de acusaciones en la que la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, acabó tildando de mentiroso a Dani Pérez –portavoz del PSOE– y asegurando que la ciudad está limpia.

"Cuando no se asume un problema, no lo podemos solucionar", ha asegurado la viceportavoz del PSOE, Begoña Medina, que ha pedido que mejore la gestión en Limasam; "a los ciudadanos no se les puede culpar de que no se recogen las papeleras porque hay falta de personal, que no se recojan los contenedores porque hay una falta de planificación, de que la grasa de los árboles que cae a la acera la pisen y sean los culpables de que la acera esté llena de mugre, hay que dar respuesta a los ciudadanos".

Teresa Porras: "Vamos a fregar una calle y poner una cámara para ver por qué por la tarde ya está sucia, es un tema de educación"

Porras se ha justificado asegurando que "sólo en algunas zonas quedan restos de calima en Puerta Blanca porque los coches aparcan en batería y es difícil quitarla", para asegurar que desde la Junta de Distrito van a pedir a los usuarios que retiren los coches para poder limpiar, "a ver cómo colaboran, porque en estos casos suele ser uno sí y veinte no; como en El Ejido donde lo hemos hecho".

"La ciudad ha mejorado muchísimo, están buscando la excusa para volver a privatizar Limasam si volviesen a gobernar", ha atacado Porras a Medina, antes de asegurar que "se echarían las manos a la cabeza si viesen las fotos de cómo está la ciudad, en el centro y en los barrios, los lunes si no se barre los fines de semana", volviendo a poner el balón en el tejado de los ciudadanos.

"El PSOE hizo una foto torticera, en un lugar donde había una valla porque Parques y Jardines iba a podar y esa misma tarde estaba limpio, por eso hice una rueda de prensa al día siguiente en el mismo sitio", ha acusado al partido socialista Porras, que ha defendido que el resto del barrio estaba limpio. A esto, Medina ha respondido asegurando que la acera "estaba llena de mugre como constatan las múltiples quejas de los vecinos con las que contábamos".

"La mugre que hay en las aceras de Puerta Blanca no es de un día ni de dos, no es reciente; por allí hay calles en las que no se ha baldeado en muchísimo tiempo, como en muchísimos barrios de la ciudad", le ha espetado Paqui Macías, concejala de Unidas Podemos, para responder a la delegada del ramo.

"Usted siempre pone excusas por la situación de las calles de la ciudad, queremos que la empresa de limpieza siga siendo municipal, pero queremos que se gestione bien", ha asegurado Begoña Medina. A esto ha añadido que "no estamos perjudicando a la ciudad, queremos mejorar la situación".

"Vamos a fregar una calle y poner una cámara para ver porque por la mañana está limpio y a las 5 de la tarde está sucia, es un tema de educación, vamos a ver los comportamientos", ha anunciado Porras.