Cuestión de credibilidad

LA complejidad de las relaciones territoriales y sus tensiones en los últimos días han presentado una buena muestra en la provincia de Málaga, en un año en el que como saben el calendario electoral será el filtro que regule muchas de las decisiones. Hemos comentado en diversas oportunidades, el diferente papel que en el día a día juegan los alcaldes, en contacto directo con sus vecinos y en los que las siglas políticas de cada uno de los partidos políticos a los que representan se sitúan en múltiples ocasiones por debajo de la defensa de los valores de sus respectivos pueblos. En este periodo en los municipios se generan las tensiones lógicas, pero el factor cercanía o conexión directa con el votante ejerce un papel clave, de tal manera que es posible encontrar casos en los que un determinado alcalde logra el respaldo del 80% de los votantes en las elecciones municipales, cuando en las autonómicas en su mismo municipio, su partido solo obtiene el 40% de los votos. Se denomina carisma y credibilidad, y casos de este estilo los podemos encontrar en la provincia de Málaga.

No es extraño que asomen entre las debilidades la falta de diversificación, de iniciativa y emprendimiento

Ya conocen mi especial preocupación por el análisis de los desequilibrios, vulnerabilidad y riesgos territoriales y, especialmente, por los problemas derivados de la despoblación, como consecuencia de la dinámica litoral y de la concentración de la población en el mismo. La iniciativa local es clave. Y así hay que aplaudir otros ejemplos de lucha contra la despoblación como ya hace unos días expusimos los casos de Benaoján, Benarrabá o Jimera de Líbar. Son muchos los ejemplos a seguir. En Yunquera, uno de los pueblos del Parque Nacional Sierra de las Nieves, con un pinsapar de 1.100 hectáreas, el ayuntamiento ha financiado y desarrollado un estudio para conocer el diagnóstico general de las actividades económicas y empresariales con expertos que han aportado conclusiones y soluciones desde dentro y fuera del municipio y la comarca. Estudio que permitirá hacer un plan para recuperar o mejorar las actividades o sectores relacionados con la economía y el futuro del municipio. Un diagnóstico con las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en el que destaca especialmente su potencial vinculación con la Sierra de las Nieves como eje para desarrollar un futuro con bases fuertes y consolidadas. Esto es fundamental especialmente con el nuevo horizonte que se abre con la reciente declaración de Parque Nacional Sierra de las Nieves, en el que cada municipio deberá tener un papel y una función porque, de lo contrario, aparecerán tensiones poco recomendables. No es extraño que asomen entre las debilidades la falta de diversificación, de iniciativa y emprendimiento, falta de autoestima y cuidado de los recursos, la poca oferta turística, la lentitud de la administración o la llamada a los jóvenes de la Costa del Sol para trabajar y divertirse, entre otras. Pero también su ubicación como puerta del Parque Nacional y el pinsapar, supone un potencial junto a su cultura, diversidad agraria, y su histórica capacidad en el sector textil o la apuesta por los aspectos sostenibles. El consistorio en los próximos meses trabajará junto a empresas, autónomos y particulares en este plan estratégico basado en armonizar a través del asociacionismo, desarrollar y mejorar sectores como el turístico, el energético, el agroalimentario y otros relacionados con las nuevas formas de vida como el teletrabajo o la economía circular.

Un ejemplo digno de elogio lo constituye el municipio de Genalguacil

Otro ejemplo digno de elogio lo constituye el municipio de Genalguacil y el importante papel que juega el museo, que en realidad se extiende no ya a la sede del mismo, sino a todo el pueblo, reivindicando ese calificativo de pueblo-museo. Hace unos días un grupo de Elisava, la prestigiosa Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona, se desplazó para trabajar en sus proyectos fin de grado, en los que el Pueblo Museo desempeñará un papel fundamental.

Se han comenzado a desarrollar proyectos que se encuentran enmarcados en una plataforma de innovación rural, sobre la memoria cultural y social como herramienta para transmitir conocimiento a las nuevas generaciones, todo ello promoviendo elementos de diseño de productos, de plataformas digitales o experiencias que contribuyan a impulsar la vida en los pueblos y a luchar contra la despoblación. No es fácil encontrar un municipio de 500 habitantes ávido por apostar por el arte y el diseño (no sólo el turismo o las experiencias de ocio) como motor de innovación y desarrollo, y en el que los colectivos vecinales estén tan implicados en ese proyecto municipal.

Lo de siempre, tengo un plan buenísimo-buenísimo, pero que me lo financie otro

Mientras tanto, en la capital ya se ha iniciado el carrusel electoral. El alcalde ha mostrado su inquietud derivada del serio problema con las viviendas turísticas porque se le ha ido de las manos, y así hay que crear un mecanismo para que estas no sigan disparadas, dado que se ha producido una tensión en el mercado inmobiliario. La misma que se negaba hace unos meses cuando desde aquí lo denunciábamos. El hombre inquieto ha creado un “Plan” mediante el que quiere que “alguien”, digamos un ser superior, un ser ignoto, una entelequia con billetes, le haga el 94% de las viviendas que se deben construir de acuerdo con el Plan Municipal de Vivienda. Del total, se estima que 84,7 millones de euros serán financiación municipal, del resto 932 millones se obtendrán de inversión privada y 383 de la Junta de Andalucía y el Estado. Todo esto, naturalmente estará terminado en 2027 cuando la Expo de la sostenibiliblablablá urbana, ya saben. Palabrita del niño Jesús. No vale reírse. Vamos, lo de siempre, tengo un plan buenísimo-buenísimo, pero que me lo financie otro. Váyanse a las hemerotecas y compruébenlo. Y así durante 23 años. Lo dicho, es cuestión de credibilidad.