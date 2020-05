Cultura da luz verde al proyecto de Carretería pero exige una actividad arqueológica previa

El proyecto de reurbanización de las calles Carretería y Álamos, uno de los de mayor entidad de cuantos podrá ejecutar el Ayuntamiento de Málaga en el presente adelante, recibe el visto bueno de los técnicos de la Delegación de Cultura. Según pudo saber este periódico, el departamento autonómico ha validado la propuesta de intervención remitida hace ahora unos seis meses por parte de la Gerencia de Urbanismo.

No obstante, según las fuentes consultadas, el departamento autonómico demanda el desarrollo de una actividad arqueológica previa en la zona de actuación, un procedimiento que, en función de lo que sea localizado en el subsuelo (a una cota de hasta 2,5 metros de profundidad) podría alterar algunos de los planteamientos recogidos en el documento municipal.

El condicionante no es baladí, ya que, previsiblemente, obligará al departamento municipal a retrasar el arranque de los trabajos, previsto para finales del presente año. Antes, tendrá que salir al mercado a contratar a una empresa especializada en catas arqueológicas, cuyo desarrollo podrían prolongarse durante varios meses. En este escenario, no parece descartable que el primer movimiento real de la obra de Carretería no sea una realidad hasta 2021.

El plan de intervención fue aprobado por el Consistorio a principios del pasado mes de diciembre. La envergadura de la actuación queda plasmada tanto en la inversión que requerirá, fijada de partida en 6,4 millones de euros (5 millones para Carretería y unos 1,4 millones para Álamos) como en el calendario de la actuación, que se estima en año y medio o dos años. Un detalle nada baladí si se tiene en cuenta que la actuación cuenta con fondos europeos, concedidos dentro del programa Dusi, lo que obliga a tener justificados su uso antes de que concluya 2023.

Para rebajar las dificultades que para la circulación rodada y para el tránsito peatonal tendrán las obras, el equipo de Urbanismo encargado ha dividido en siete etapas físicas y temporales el conjunto de la operación, con una media de tres meses. De este modo, cada una de ellas tendrá que estar completada antes de avanzar en la siguiente. El primero de los pasos, según el proyecto, se dará en la parte de Carretería más próxima a la Tribuna de los Pobres, incluyendo al reforma de la misma.

De acuerdo con las numerosas reuniones celebradas con colectivos vecinales y sociales del entorno del casco antiguo, la intervención sobre este espacio, icono de la Semana Santa de la ciudad, traerá consigo su renovación, aunque manteniendo en buena medida su actual esencia. La estructura sí será adaptada a la normativa de accesibilidad actual; se mantiene la instalación de un ascensor junto a la misma.

La propuesta finalmente validada mantiene el compromiso asumido con los vecinos de que no se permitirán nuevas autorizaciones para la instalación de terrazas a los negocios de hostelería del eje más allá de las dos que en la actualidad están permitidas.

La gran variación, además de la renovación de los pavimentos, se dejará notar en la reducción significativa que se hará en el espacio destinado al tráfico de paso. En este sentido, se prevé una reducción del 21% en la intensidad media diaria de vehículos (unos 6.000 vehículos actuales) por un eje que desde hace años viene funcionando como una especie de circunvalación del Centro.

Para ello, la calzada de tráfico queda reducida a un vial, ampliando la zona peatonal de 4.105 metros cuadrados a 6.216 metros. Sólo se permitirá el paso de residentes, carga y descarga y otros vehículos autorizados. Y para controlar esta restricción se instalarán cámaras de control de paso. Al tiempo, se contemplan 24 plazas de parking para bicis en Carretería y 12 más en Álamos, seis fuentes, 26 contenedores soterrados (22 en Carretería y 4 en Álamos), 139 árboles.