Un vendedor de la ONCE informa a su cliente de un premio de 9 millones y éste cree que es una inocentada

El Cuponazo de la ONCE ha dejado nueve millones de euros, su premio mayor, en Fuengirola, donde el vendedor de la ONCE Luis Pino Fernández ha vendido un cupón que reservaba a un cliente habitual que creyó que se trataba de una inocentada cuando le llamó para informarle de su suerte.

Precisamente el cupón del sorteo de este viernes, 28 de diciembre, estaba dedicado, a la Fundación Inocente Inocente, con motivo de la celebración del día de los inocentes, según ha informado la ONCE en una nota de prensa.

"He tenido que insistirle varias veces y hasta ponerme serio para decirle que era verdad, que la han tocado nueve millones de euros. Y me alegro mucho porque es un cliente habitual muy majo", ha afirmado Pino, visiblemente emocionado. "Todavía no me lo creo, llevo un poco más de un año en este trabajo y ya he repartido una barbaridad de millones", ha añadido.

Luis Pino trabaja desde su puesto de venta en la calle Ramón y Cajal de Fuengirola, justo a la altura de la administración de Loterías El gato negro. "Hoy los clientes vienen todos a mí", ha bromeado, rodeado de amigos y ciudadanos que lo felicitaban.

Más premios en Andalucía del Cuponazo

Además, la suerte del Cuponazo del Día de los Inocentes ha dejado más premios en Andalucía. Concretamente tres de segunda categoría, agraciados con 100.000 euros cada uno. El primero de ellos ha ido a parar a La Rinconada (Sevilla), donde la vendedora de la ONCE Ana María Madera Rodríguez ha vendido un Cuponazo agraciado con 100.000 euros.

Cerca de Fuengirola, en Mijas la suerte de la ONCE ha dejado otros 100.000 euros en un Cuponazo vendido en uno de los establecimientos que, de forma solidaria, colaboran en la comercialización de los juegos de la ONCE. En esta ocasión en un punto de venta de Prensa, situado en el Centro Comercial El Zoco, y regentado por Juan Ramón Carmona Medina.

El tercer premio de 100.000 euros en Andalucía, el Cuponazo lo ha dejado en Chiclana de la Frontera (Cádiz), de manos del vendedor de la ONCE Guillermo Armario González.

Además, el Cuponazo ha dejado premios de 25.000 euros en otras localidades andaluzas por valor de 125.000 euros. En total, en Andalucía el Cuponazo ha repartido 9.500.000 euros.

El Cuponazo de la ONCE del 28 de diciembre, dedicado a la Gala Inocente, Inocente, emitida por La 1 de Televisión Española, ha dejado otro premio de 100.000 euros en Almassera (Valencia) y premios de 25.000 euros repartidos por Torremolinos, Ourense, Figueres (Girona), Cristianos (Tenerife), Cádiz, Barcelona, Écija (Sevilla) o Cádiz.